طرح جنجالی «معامله قرن» به زودی رونمایی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چند روز پس از اعلام استعفای «جیسون گرینبلات»، فرستاده صلح آمریکا به خاورمیانه و مذاکره کننده ارشد دولت ترامپ در طرح جنجالی «معامله قرن»، حال «مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا با رد برخی گمانه زنی‌ها در ارتباط با به تعویق افتادن رونمایی از این طرح، مدعی شده که به زودی و طی هفته‌های آتی این طرح رونمایی خواهد شد.

اگرچه وزیرخارجه آمریکا به تاریخ دقیق رونمایی از طرح جنجالی «معامله قرن» اشاره نکرده، اما گفته است که این طرح پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل معرفی و ارائه خواهد شد.

رونمایی از طرح آمریکا در مورد فلسطین که به «معامله قرن» معروف است تا کنون در چند نوبت به تاخیر افتاده و از جمله پیش از این اعلام شده بود که این طرح پس از ماه رمضان رونمایی خواهد شد و در حال حاضر با گذشت چندین ماه از پایان ماه رمضان این طرح رونمایی نشده و آمریکا معرفی طرح جنجالی خود را به تعیین تکلیف انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی موکول کرده است.

با این حال علی رغم اینکه هنوز جزئیات کامل این طرح مشخص نیست، اما مخالفت‌ها و واکنش‌های منفی بسیاری در منطقه علیه این طرح اعلام شده و بسیاری از فلسطینی‌ها نیز اجرا شدن چنین طرحی را رد کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان وجود همین مخالفت‌ها در منطقه علیه طرح جنجالی «معامله قرن» باعث شده تا معرفی رسمی آن بسیار پرچالش باشد و همواره به تعویق بیافتد.