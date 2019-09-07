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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲

با حکم وزیر بهداشت؛

جانشین رئیس ستاد صیانت از حقوق شهروندی در وزارت بهداشت منصوب شد

جانشین رئیس ستاد صیانت از حقوق شهروندی در وزارت بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی معاون فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه را به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی در این حکم دکتر سیما سادات لاری را به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در این وزارتخانه منصوب کرده است.

در این حکم آمده است: «با عنایت به توانمندی، تعهد و شایستگی جنابعالی و با توجه به بند ۱ بخش ساختار در دستورالعمل شماره ۱۳۴۰۷۱/۸ مورخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۱ ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، به موجب این ابلاغ به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید.

امیداست با اتکال به خداوند منان و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شرح وظایف و مسئولیت‌های مندرج در دستورالعمل فوق‌الذکر موفق و مؤید باشید.»

کد مطلب 4713117

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