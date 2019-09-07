به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد پیش از ظهر شنبه در نشست طرح استراتژی توسعه شهری گفت: از شوراها و شهرداری‌های شهرستان گناوه درخواست می‌کنم که با هدف گذاری مشخص و بر اساس برنامه ریزی مدون و چشم انداز کاری برای حل مشکلات شهرستان تلاش کنند.

وی افزود: علیرغم همه مشکلات و کمبودها در زمینه اعتبارات و بودجه‌ها ولی باید بر اساس برنامه برای حل مشکلات با برنامه ریزی مشخص کار کرد.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور مورد تاکید مسئولان کشوری و استاندار است گفت: شهرستان گناوه جز ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته و هدف وزارت کشور قرار گرفته و نگاه ویژه‌ای به توسعه این شهرستان شده است که باید از این موقعیت و فرصت به دست آمده نهایت بهره را برای پیشرفت شهرستان برد.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در شهرستان گفت: شهرستان گناوه از شهرستان‌های گردشگر پذیر است که سالانه میلیون‌ها مسافر وارد این شهرستان می‌شوند و باید برای جذب گردشگر و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها برنامه ریزی مناسب و کار کرد.

پاک نژاد بیان کرد: روستاهای شهرستان گناوه نیز دارای موقعیت‌ها و ظرفیت‌های خوبی هستند و علاوه بر برنامه توسعه شهرها باید به توسعه روستاها هم توجه کرد و این نیز در دستور کار باشد.

وی بیان کرد: شهرستان گناوه دارای ظرفیت‌های فراوانی است که برای بهره مندی بهتر و استفاده بهینه مردم از این ظرفیت‌ها باید آموزش‌های لازم در این زمینه جدی گرفته شود.