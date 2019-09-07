به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، بنیاد سینمایی فارابی با تاکید بر ادامه روند شفاف‌سازی، مطابق با سیاست‌های مدیریت سازمان سینمایی و پذیرش بهای آن، برای تنویر افکار عمومی و ایضاح برخی سوء برداشت‌ها، ارائه توضیحات تکمیلی را لازم می‌داند.

این بنیاد ضمن تشکر از عموم دلسوزان و علاقه‌مندان به جهت دقت و پیگیری فرآیندهای مالی در این بنیاد و با آرزوی فراگیر شدن این سنت حسنه، در اعلام عمومی نحوه‌ هزینه‌ کرد و محل آن‌ها در دیگر نهادهای کشور، بر خود لازم می‌داند از منتقدانی که با دقت گزارش منتشر شده را خوانده و در مورد برخی از جزئیات پرسش‌هایی را مطرح‌کرده‌اند، تشکر کند و ضمن فرض حسن نیت بخش اعظم این دوستان، در برابر کسانی -هرچند هم اندک- که این شفاف‌سازی را ممکن است دستاویزی برای تخطئه یا قضاوت نامنصفانه قرار دهند، پاسخگو باشد.

ضمن اینکه همه ارکان سازمان سینمایی و نیز شخص رییس این سازمان، از تبعات و بهای اتخاذ این سیاست آگاه بوده‌اند و برای پذیرش پاسخگویی و درج توضیحات ضروری، آمادگی لازم را در خود و افراد و سازمان‌های تابعه ایجاد کرده‌اند، در همین راستا و در ادامه نکاتی تکمیلی ارائه می‌شود:

الف: در خصوص هزینه‌های ماهنامه «فیلم نگار» به عنوان تنها نشریه تخصصی فیلمنامه‌نویسی با سابقه انتشار ۱۷ سال:

۱-هزینه کاغذ، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: با توجه به تورم موجود و در پی افزایش چشمگیر قیمت‌ کاغذ و هزینه‌های مربوط به چاپ مبلغ ۱.۰۳۵.۶۵۹.۲۰۰ ریال برای چاپ ۴ شماره ماهنامه در تیراژی بین سه تا چهار هزار نسخه است. براساس برنامه‌ریزی انجام شده این ماهنامه از شماره ۲۰۱ (ماه آتی) به صورت نسخه دیجیتال منتشر خواهد شد.

۲-حق بیمه تأمین اجتماعی و حق‌الزحمه پرسنل: پس از اجرای سیاست چابک سازی در بنیاد فارابی از چهار سال گذشته و استفاده محدود از پرسنل لازم برای انتشار ماهنامه فیلم‌نگار تعداد کارکنان این ماهنامه به ۶ نفر رسید که مجموع مبلغ پرداخت شده به آنها برای ۴ ماه (بابت دستمزد و بیمه بیکاری) جمعا مبلغ ۷۸۱.۲۱۴.۰۹۷ ریال بوده، در نتیجه هزینه تمام شده برای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۲.۵۵۰.۵۸۷ ریال است.

به منظور تولید محتوای حاصل از زحمات نویسندگان نیز، مبلغ ۳۴۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال طی ۴ ماه پرداخت شده است که برای جمع‌آوری و تحریر این حجم از اطلاعات و رویدادهای سینمایی ماهانه مبلغ ۸۷.۴۵۰.۰۰۰ ریال هزینه شده است.

۳- هزینه‌های فرآیند توزیع ماهانه فیلم نگار و سایر هزینه‌های مرتبط، جمعا مبلغ ۷۷.۸۹۲.۵۸۴ ریال بوده است.

ب: هزینه‌های جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان:

عملکرد منتشر شده از این بنیاد ۴ ماهه است و در حمایت از برگزاری جشنواره، تا پایان تیر سال جاری مبلغ ۱.۵۸۵.۳۲۹.۶۷۵ ریال هزینه شده که بقیه عملکرد مالی، تا پایان شهریور نهایی می‌شود. ضمنا هدف از برگزاری این جشنواره ضرورتا کسب درآمد از محل فروش بلیط نبوده و باید مثل هر رویداد مهم سینمایی به جنبه‌های فرهنگی، آموزشی و بین‌المللی آن از جمله ایجاد فرصت برای شرکت کنندگان در کارگاه‌ها به منظور انتقال مفاهیم و دانش جدید و همچنین دیدار هنرمندان داخلی و بین‌المللی که گاه به همکاری و مشارکت در تولیدات و نیز خرید فیلم منجر می‌شود، توجه داشت.

امسال برای اجرای برنامه‌های متنوع جشنواره کودک و نوجوان در کل با نگاه و مشی صرفه‌جویانه هزینه شد، گزیده فیلم‌های جشنواره امسال، همزمان در تمامی استان‌ها (۳۴ شهر کشور) نمایش داده شده است.

ج:حمایت از حضور در بازارهای جهانی:

۱-هزینه برپایی چتر سینمای ایران در بازار فیلم کن: با توجه به افزایش نرخ ارز به ویژه در ابتدای سال ۹۸، هزینه‌ اجاره غرفه برپایی چتر سینمای ایران در راستای حمایت از حضور پخش‌کنندگان فیلم در بازار فیلم کن مبلغ ۲.۲۷۰.۱۹۶.۰۰۰ ریال بوده است.

۲-حضور فعالان حوزه بین‌الملل در جشنواره کن: این عنوان شامل هزینه اقامت، عوارض خروج، هزینه ایاب و ذهاب، بیمه مسافرتی و کمک هزینه سفر (کارشناسان بین‌الملل دبیرخانه جشنواره کودک، بنیاد فارابی و جشنواره جهانی فجر) بوده و مشخص است که بخش عمده‌ این سرفصل به هزینه اقامت و ایاب و ذهاب تعلق دارد که با توجه به افزایش نرخ ارز قابل تأمل خواهد بود!

۳-سایر هزینه‌های حضور ایران در جشنواره فیلم کن: این بخش هزینه برای معرفی فیلم‌ها، تهیه بروشور و هزینه‌ بسته‌های فرهنگی برای عرضه در چتر سینمای ایران را شامل می‌شود که جزء لاینفک غرفه هر کشور در بازار فیلم است.

د:حمایت از عرضه فرهنگی آثار و اعزام سینماگران به مجامع بین‌المللی:

در این سرفصل مجموعا ۷۵۰.۹۵۶.۶۰۰ ریال هزینه شده که شامل موارد زیر است:

۱- حضور فیلم «سال دوم، دانشکده من» به کارگردانی آقای رسول صدرعاملی، «سارا و آیدا» ساخته آقای مازیار میری، به ترتیب در جشنواره فیلم مسکو و جشنواره فیلم‌های خانوادگی روسیه.

۲- حضور آقایان حسین شیخ الاسلامی و حسین نمازی در دوره آشنایی با سینمای چین (به دعوت کشور میزبان)

۳- حضور آقای کامیار محسنین به عنوان داور جشنواره و آقایان مهدی یزدانی و علی نوری اسکویی در بازار فیلم و پنل تولید مشترک جشنواره فیلم شانگهای.

هـ:حمایت از اکران فیلم‌های سینمایی کودکان و نوجوانان:

در این بخش مبلغ ۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اکران فیلم برای تعداد ۴۶.۷۹۲ دانش آموز و مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت حمایت از معرفی و پخش فیلم «پاستاریونی» هزینه شده است.

سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی در چارچوب اجرای سیاست‌های شفاف سازی، انتشار عملکرد مالی و فهرست بودجه سالانه را گامی مهم برای پیش‌بینی‌پذیری در حوزه مدیریت سینما می‌دانند.

و: درباره پنج میلیارد تومانی که گم نشده است!

تعدادی از قراردادها که در جدول دوم گزارش به صورت شفاف درج شده، در سال گذشته منعقد شده‌اند که سال شروع قرارداد نیز در گزارش مشخص است که بخشی از عملکرد مالی این قراردادها در سال پیش محقق شده است.

بر همین اساس باید گفت که مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان تفاوت مطرح شده، مربوط به تعهد سال ۹۷ بوده که در سال ۹۸ پرداخت شده است.

شفافیت خدمت بزرگی به ایفای نقش دیده‌بانی رسانه‌ها و ذینفعان حوزه سینما کرده است، بنیاد سینمایی فارابی، نشر ابهامات و مطالب نادرست به بهانه شفاف‌سازی، و یا خدای ناکرده با هدف انحراف افکار عمومی توسط برخی رسانه‌ها را، نوعی سوء استفاده‌ قابل پیش‌بینی و پیشگیری از پیشگامی نهادهای سینمایی در شفاف‌سازی می‌داند که بهای ناگزیر سیاست شفاف‌سازی در ابتدای راه است و امید می‌رود این گزارش‌های دواطلبانه به تدریج، حتی از سوی اندک منتقدان مغرض نیز با انصاف و متانت بیشتری، تحلیل شود.