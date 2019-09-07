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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۵۹

رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) خرمشهر خبر داد:

برپایی بیش از ۱۲۰ پایگاه برای برگزاری جشن عاطفه‌ها در خرمشهر

برپایی بیش از ۱۲۰ پایگاه برای برگزاری جشن عاطفه‌ها در خرمشهر

خرمشهر-رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) خرمشهر گفت: امسال ۱۲۰ پایگاه در سطح مساجد، مدارس و پایگاه‌های ثابت برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در قالب جشن عاطفه‌ها در این شهرستان برپا شد.

علی ناصر زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال با برپایی ۲ پایگاه ثابت، یک پایگاه سیار، سه پایگاه در مساجد و همچنین ۱۲۰ پایگاه در مدارس سطح شهر جشن عاطفه‌ها در خرمشهر در حال برگزاری است.

وی جمع‌آوری بیش از ۶۰۰ میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی در سال گذشته را یادآور شد و گفت: در سال گذشته مبلغ ۶۷۳ میلیون ریال در قالب کمک‌های نقدی و کالا جمع‌آوری و بین دانش آموزان بی‌بضاعت توزیع شد.

رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) خرمشهر با یادآور شدن جشن عاطفه‌ها تا مهر ماه ادامه دارد، افزود: هنوز امکان مساعدت مردم نیکوکار در قالب این جشن و اهدای کمک‌ها با چند روش‌های وجود دارد.

وی شماره‌حساب ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ در بانک ملی با شناسه واریز ۸۸۰۲۵۷۵۷۰ و همچنین کد ussd: *۸۸۷۷*۰۶۱۶# و یا تماس با شماره‌های ۰۶۱۵۳۵۲۴۴۹۴ و ۰۶۱۵۳۵۲۷۲۷۸ را راه‌های ارتباطی برای دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی جشن عاطفه‌ها اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هرساله قبل از شروع سال تحصیلی جدید و به‌منظور کمک و مساعدت به دانش آموزان کم‌بضاعت، کمیته امداد اقدام به برگزاری جشن عاطفه‌ها در سطح کشور می‌کند.

کد مطلب 4713134

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