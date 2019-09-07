زمان انتشار نتایج آزمون های ارشد و دکتری گروه پزشکی اعلام شد

دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ در هفته سوم شهریورماه و نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی سال ۹۸ در هفته آخر شهریورماه ۹۸ منتشر می شود.

وی افزود: نتایج نهایی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ در ۶۴ رشته علوم پایه پزشکی و بهداشت، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خردادماه ۹۸ با حضور بیش از ۶ هزار داوطلب برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ روز ۲۷ تیرماه منتشر شد و مصاحبه داوطلبان مجاز در هفته چهارم مرداد تا نیمه اول شهریور انجام شده است.

همچنین آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی سال ۹۸ که به دلیل وقوع سیل در برخی مناطق کشور به تعویق افتاد در روزهای ٢٧ و ٢٨ تیرماه برگزار شد.

در این آزمون تعداد ۷۰ هزار و ۹۴ نفر ثبت نام کردند که در ۱۱ مجموعه و ۴۲ رشته به رقابت پرداختند.

نتایج اولیه به صورت کارنامه منتشر شد و مهلت انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز تا ۹ شهریورماه ادامه داشت.