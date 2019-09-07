برقراری ۴۴۰ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان/۳۶۳ مزاحمت تلفنی ثبت شد

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۸ عملیات اطفای حریق و ۹ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان همدانی دیروز ۴۴۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۱۷ مورد منجر به عملیات شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان بابیان اینکه ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۵۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متأسفانه ۳۶۳ مورد از تماس‌ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۸ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق منزل در جاده مزدقینه و اعتمادیه، حریق پیک نیک در خضر، نشت سوخت خودرو در بلوار ارتش و ۴ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در ۱۸ متری ابوذر، جاده فقیره و جاده دانشگاه آزاد ۲ مورد بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۹ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک فرهنگیان، ۳ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در آرامگاه بوعلی ۲ مورد و جولان، ۲ مورد نجات حیوانات در دیزج و جاده عباس آباد و ۳ مورد مهار حیوانات در بلوار مدنی و خیابان شهدا توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۵ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.