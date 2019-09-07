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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶

جانشین فرمانده انتظامی خاتم:

محموله ۲۰۰ کیلویی تریاک در خاتم توقیف شد

محموله ۲۰۰ کیلویی تریاک در خاتم توقیف شد

یزد- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خاتم از کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا صادقی اظهار داشت: مأموران پلیس شهرستان خاتم با انجام کار اطلاعاتی از جابجایی محموله مواد افیونی از شرق کشور به سمت یزد با یک خودروی سواری پژو مطلع شدند.

صادقی با اشاره به کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان تصریح کرد: مأموران در یک عملیات ضربتی خودروی مورد نظر را در محور هرات - مروست شناسایی و متوقف کردند و در بازرسی انجام شده از خودرو ۲۰۰ کیلو تریاک کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان خاتم بیان کرد: در این زمینه یک قاچاقچی دستگیر و به دادسرا معرفی شد.

کد مطلب 4713142

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