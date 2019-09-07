ساخت پل کابلی محور سوادکوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی پل کابلی محور سوادکوه – تهران صبح شنبه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و احمد حسین زادگان، استاندار مازندران آغاز شد.

احمد حسین زادگان استاندار مازندران در حاشیه ساخت این طرح گفت: پل کابلی سوادکوه - تهران که در شهر پل سفید در دست اجرا قرار گرفت، دارای ۲۰ دهنه است، همچنین پل کابلی در شهر پل سفید و در حاشیه پل قدیمی این شهر برای کاهش سطح ترافیک محور سوادکوه - تهران در دست اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: طول این پل حدود ۶۰۰ متر است که در مدت ۳۶ ماه تکمیل و به بهره برداری می‌رسد و میزان هزینه پیش بینی برای ساخت این پل حدود ۱,۲۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

به گفته وی، محور سوادکوه – تهران ۸۴ کیلومتر از محور سوادکوه – تهران در حوزه استحفاظی استان مازندران قرار دارد و این محور در سال ۹۷ به طول کامل چهار خطه شد.

اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که از این محور صبح امروز با استقبال احمد حسین زادگان، استاندار وارد مازندران شد قرار است در ادامه ضمن بازدید از کمربندی فریدونکنار و محور تاکام ساری در مراسم بهره برداری از کمربندی محمودآباد و افتتاح آسفالت راه روستایی به طول ۵۹ کیلومتر بصورت نمادین در بیجه کلاً بابل شرکت نماید.

حضور در آئین افتتاحیه زیرسازی و آسفالت و تعریض حسین آباد - طوسکلا، کلنگ زنی تقاطع غیر همسطح بهشهر به بندر امیرآباد و مراسم بهره برداری از آسفالت محور گلوگاه - دامغان (کریدور شمال به جنوب) از دیگر برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی با همراهی استاندار مازندران در روز جاری است.