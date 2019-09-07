عدالت آموزشی دغدغه جدی ماست/تشریح برنامه های محرم دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست خبری حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزا ن با موضوع تشریح فعالیت های این اتحادیه در مراسم اربعین حسینی، و کنگره انجمن های اسلامی و هیئت های انصارالمهدی و دانش آموزی به مناسبت ایام محرم برگزار شد.

تاریخی در ابتدای سخنان خود گفت: در خواست ما از آموزش و پرورش این است تصدی گری در حوزه پرورشی را کنار بگذارند و به تشکل ها اعتماد کنند و نقش پدری داشته باشد نه اینکه در اجرای برنامه های فرهنگی مسئولیت اجرایی داشته باشد.

وی ادامه داد: امیدواریم با پشتیبانی تشکل ها شاهد آموزش و پرورشی بالنده باشیم. بحث عدالت آموزشی نیز دغدغه ای جدی است. ما نتوانستیم در سراسر کشور این عدالت را با محوریت آموزش و پرورش اجرا کنیم و نتایج کنکور هم آن را نشان داد که نتوانستیم مدارس دولتی را به طور کامل تحت پوشش بگیریم. پر رنگ تر شدن آموزشگاه های کنکور نیازمند توجه جدی است.

تاریخی بیان کرد: ما تابستان پر شوری را پشت سر گذاشتیم. جشنواره رسانش را برگزار کردیم. درگیرکردن بچه ها با فضای رسانه ای از اهداف ما بود که بتوانیم آنها را توانمند کنیم تا در این عرصه اثر گذار باشند و سه هزار دانش آموز درگیر آن شدند.

وی ادامه داد: در تابستان برای بیش از ۵ هزار نفر اردو برگزار کردیم که بیشتر در حوزه کارآفرینی و بصیریت افزایی و مهارت های کار تشکلی با عنوان طلایه داران برگزار شد. در حوزه اردوهای جهادی کار ویژه ای انجام دادیم. آق قلا و پلدختر نقطه های مشخص این اردوها بودند که بیش از ۷۰۰ دانش آموز در این مناطق حضور پیدا کروند و در ساخت مدارس و کارهای عمرانی دیگر ایفای نقش کردند.

وی افزود: صعود سراسری به قله سبلان نیز انجام شد. در حال حاضر نیز هیئت های "انصارالمهدی" ما در ایام محرم فعال هستند.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از برگزاری کنگره سیزدهم اتحادیه با شعار "تا اوج افتخار" از ۲۳ تا ۲۶ شهریور در اردوگاه باهنر خبر داد و گفت: این کنگره هر سه سال یکبار برگزار می‌شود و امسال با چهلمین سال تشکیل اتحادیه مقارن شده است. شرکت کنندگان، نمایندگان ۱۴ هزار انجمن اسلامی هستند که در شهرهای خود از طریق انتخابات برگزیده شدند و در روز اصلی کنگره، از میان آنها و از طریق انتخابات یک دختر و یک پسر برای شورای مرکزی انتخاب می شوند.

تاریخی ادامه داد: این انتخابات به دور از حاشیه‌های سیاسی و در فضای رقابتی سالم برگزار می‌شود. مسئولان کشوری و لشکری مهمان برنامه ما هستند و از برگزیدگان انجمن‌های برتر و برترین‌های کنکور تقدیر خواهد شد. ۲۵ نفر از اعضای اصلی انجمن، رتبه دو رقمی کسب کردند که به تبع کل کشور بخشی از آنها در مدارس خاص تحصیل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه سال گذشته تجربه موفقی برای مراسم اربعین داشتیم و امسال هم آن را ادامه می دهیم گفت: سه کار ویژه را پیگیری خواهیم کرد؛ نخست موکب‌های سیار است. دوم "نذر قدم‌های زینب" ویژه گروه دختران و سوم "زیارت به نیابت" است که زیارت آنها به نیابت از شهدای دانش آموز انجام می‌شود و برنامه ما ساماندهی ۱۵۰۰ دانش آموز برای زیارت کربلا در اربعین خواهد بود.