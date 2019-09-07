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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۳۰

آیت الله جاودان:

نباید فراموش کنیم که مالکیت ما و همه چیز از خداوند است

نباید فراموش کنیم که مالکیت ما و همه چیز از خداوند است

آیت الله جاودان، ستاد اخلاق گفت: فراموش نکنید که مالکیت ما و همه چیز از خداوند است و ما اصلا چیزی از خودمان نداریم و چیزی هم در عالم نیست که از خودش باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی جاودان، استاد اخلاق شب گذشته جمعه ۱۵ شهریورماه در مراسم عزاداری حسینیه شیخ مرتضی زاهد با بیان اینکه ما از خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم، گفت: صریح قرآن است که ما همه از خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت. اصلاً هر چه در آسمان و زمین است از خزائن خداوند است، من جمله انسان‌ها که انسان‌ها همه از خزائن خدا هستند و به سوی خدا هم برمی گردند، همانطور که سرمایه بانک مرکزی همه آن از دولت است، همه انسان‌ها نیز از خزائن خدا هستند.

وی ادامه داد: پس فراموش نکنید که مالکیت ما و همه چیز از خداوند است و ما اصلاً چیزی از خودمان نداریم و چیزی هم در عالم نیست که از خودش باشد. پس این امانت‌ها را باید یک روز به صاحبش برگردانید و اگر برنگردانید، آنها خودشان از شما این امانت‌ها را می‌گیرند، چون که اصلاً مال شما نبوده است.

این استاد حوزه افزود: ما انسان‌ها نیز در خزائن خدا بودیم و باید یک روز به سوی خدا برگردیم، حالا چقدر همت و کوشش می‌کنید که خودتان به سوی خدا برگردید که در این صورت به درجات بالایی خواهید رسید و گرنه شما را برمی‌گردانند.

وی اظهار کرد: میثم تمار یک نمونه است که وی از همه چیزش گذشته بود و فهمیده بود از خودش اصلاً چیزی ندارد، بعد با شادی و خندان هم از همه چیزش گذشت، به میثم هم گفتند تو با ما هستی و فردای قیامت سر سفره ما خواهی نشست. پس می‌بینید که میثم از همه چیزش در راه امیرالمؤمنین (ع) گذشت و در قیامت هم مهمان همیشگی سفره امیرالمؤمنین (ع) است.

آیت الله جاودان با اشاره به گذشت و ایثار امام حسین (ع) در عاشورا گفت: در این گذشتن، امام حسین (ع) نیز برای خدا از همه چیزش گذشت و همه چیزش را به صاحب اصلی اش واگذاشت و اصحاب و یاران حضرت نیز چنین کردند به همین دلیل وقتی تیر به سوی آنها می‌آمد و به آنها اصابت می‌کرد، آنها اصلاً دردی احساس نمی‌کردند! چون از خود گذشته بودند و این جسم و تن خود را از خود نمی‌دانستند و وقتی جسم خود را مالک نمی‌دانستند، دردی هم تحمل نمی‌کردند، چون جسم آنها نبود، هر چه بود همه از خدا بود.

وی ادامه داد: پیامبر (ص) فرموده بودند که من فقیر هستم! به این معنا که هیچ چیز ندارم، در صورتی که همه چیز داشتند اما خود را صاحب هیچ چیز نمی‌دانستند و صاحب همه آنها را خدا می‌دانستند به همین دلیل می‌فرمودند من فقیر هستم.

این استاد تاریخ اظهار کرد: یک وقت به مشهد مشرف شده بودم و از آنجا به حاج آقا حق شناس تلفنی تماس گرفتم که ایشان گفتند دو شب است که به من فرمودند برای فلانی دعا کنم و بعد مشکل من هم بخار شد و رفت و این زبان من هم که می‌خواهد دعا کند، اصلاً از من نیست. کسی که در این راه هزاران قدم را برداشته باشد چنین حرفی می‌زند و می فهمد که حتی جسم و بدنش نیز از خودش نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی سخت به خودشان چسبیده‌اند و فکر می‌کنند مالک همه چیز هستند و آنچه دارند همه اینها را مالک هستند، ولی یک روز همه این چیزها را حتی این جسم و بدن را از شما می‌گیرند، پس مواظب باشید و بدانید که حتی این جسم و تن هم مال شما نیست.

کد مطلب 4713160

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