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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۵۰

گوگل تبلیغات روش‌های درمانی تایید نشده را حذف می‌کند

گوگل تبلیغات روش‌های درمانی تایید نشده را حذف می‌کند

پس از افزایش تبلیغات مربوط به روش‌های درمانی تأیید نشده و فاقد مجوز در گوگل که به اعتراضاتی علیه این شرکت دامن زد، گوگل مجبور به توقف نمایش چنین آگهی‌هایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، گوگل به طور رسمی اعلام کرده که از این پس تبلیغات مربوط به روش‌های درمانی تجربی و تأیید نشده را نمایش نمی‌دهد. گوگل بدون اشاره به جزئیات بیشتر، علت این موضوع را افزایش بازیگران بد در این عرصه توصیف کرده که رویه‌های بازاریابی مناسبی ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده تبلیغات مربوط به روش‌های پزشکی تأیید نشده، حوزه‌هایی همچون درمان با استفاده از سلول‌های بنیادی، ژن درمانی وغیره را در بر می گرفته اند.

برخی از این روش‌های درمانی منجر به مشکلات جدی برای بیماران شده اند. به عنوان مثال و بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، در یک مورد تلاش برای درمان بیماری افرادی از طریق دستکاری سلول‌های بنیادی آنان به کوری این اشخاص منجر شد. بررسی‌های انجام شده در این زمینه به تعطیلی یک کلینیک پزشکی در فلوریدا انجامید.

گوگل هنوز توضیح نداده که تاکنون با چه منطقی دست به انتشار چنین تبلیغاتی می زده و از چه شاخص‌هایی برای ارزیابی چنین آگهی‌هایی استفاده می کرده است.

کد مطلب 4713171

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