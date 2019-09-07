۱۵۰۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی در استان سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شهرکی صبح شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی صندوق کارآفرینی استان سمنان ضمن بیان اینکه در دولت دوازدهم یک هزار و ۵۰۲ فقره اشتغال‌زایی به مبلغ ۷۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به متقاضیان در استان پرداخت‌شده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه سازوکار صندوق کارآفرینی امید تقویت اشتغال است تسهیلات این صندوق‌ها صرفاً برای موارد اشتغال پرداخت می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه در دولت دوازدهم برای وجوه مردمی برابر منابع تسهیلات داده‌شده است، افزود: در این حوزه برای اشتغال دو هزار و ۸۰۲ نفر مبلغ ۲۳۶ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده است.

رسیدگی به ۳۵۰۰ نامه مردمی در سفر رئیس جمهور

رئیس صندوق کارآفرینی امید استان سمنان ضمن بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان بالغ‌بر ۱۵ هزار نامه مردمی به این صندوق ارجاع شد، ابراز داشت: از این تعداد پرونده سه هزار و ۵۰۰ نفر مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون ۶۰۲ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه و ضروری بالای دو میلیارد تومان پرداخت‌شده است.

شهرکی ضمن بیان اینکه در نامه‌های سفر دور اول و دوم رئیس جمهور در مجموع چهار هزار و ۱۱۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال پرداخت‌شده است، تصریح کرد: در بحث نامه‌های ضروری که از نمایندگان، فرمانداری و استانداری افراد معرفی می‌شوند طی این مدت به ۷۹۲ نفر مبلغ ۴۹ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی ضمن بیان اینکه متقاضیان تسهیلات اشتغال بعد از ثبت‌نام در سایت به این صندوق معرفی می‌شوند، افزود: در دولت تدبیر و امید تاکنون یک هزار و ۴۲۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال پرداخت‌شده است.

تسهیلات مناطق محروم با کارمزد پایین

رئیس صندوق کارآفرینی امید استان سمنان ضمن بیان اینکه تسهیلات مشاغل خانگی تا سقف ۱۵ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت می‌شود، ابراز داشت: این تسهیلات مخصوص کسانی است که می‌خواهند در خانه کسب‌وکاری را نظیر قالی‌بافی و آرایشگری راه‌اندازی کنند.

شهرکی در ادامه تصریح کرد: سقف تسهیلات خود اشتغالی نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد و به صورت چهار ساله است که تمامی مشاغل را در بردارد که ۲۰ درصد از خود افراد و ۸۰ درصد از بانک تأمین می‌شود و در ضمن اگر کارفرما بتواند چند نفر را مشغول به کار کند تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه خواهد شد.

وی افزود: به مناطق محروم نیز تسهیلاتی با کارمزد صفر درصد به صورت هفت ساله پرداخت می‌شود تا این افراد مورد حمایت قرار گیرند که البته سقف کارمزدها چهار درصد بیشتر نیست و منابع از طریق دولت تخصیص داده خواهد شد.

شرط تسهیلات اشتغال در روستاها

رئیس صندوق کارآفرینی امید استان سمنان ضمن بیان اینکه دولت برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها شرایط خوبی را در نظر گرفته تا بانک‌های عامل تسهیلات ارائه دهند، ابراز داشت: شرط اول این امر به‌کارگیری نیروهای ساکن در روستاها هستند.

شهرکی در ادامه تصریح کرد: اگر طرح به صورت توسعه‌ای باشد ۵۰ درصد به صورت سرمایه در گردش و ۵۰ درصد به صورت تجهیزات ارائه می‌شود که بسته به نوع طرح دارد لذا سقف تسهیلات روستایی چهار میلیارد تومان است که می‌بایست به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان یک نفر اشتغال داشته باشد.

وی افزود: این تسهیلات از سال ۹۷ شروع و اعتبار ابلاغی آن ۵۲۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۳۷۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و همچنین صندوق کارآفرینی امید به ۳۵ طرح حمایتی ۱۵ میلیارد تومان و ۱۱۵ غیر حمایتی مبلغ ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

رئیس صندوق کارآفرینی امید استان سمنان ضمن بیان اینکه طی هفته دولت نیز طرح‌های بسیاری از جمله سورتینگ پسته، وتولید سم‌پاش در دامغان و تولید پوشاک در سمنان افتتاح شد، ابراز داشت: پرونده‌ای به خاطر معوقات در این صندوق تاکنون دادگاهی نشده است و معمولاً افراد اقساط را پرداخت می‌کنند مگر اینکه طرح را اجرا نکرده باشند که مرحله‌به‌مرحله نظارت و بررسی انجام می‌شود.