یک نارنجک صوتی در اهواز منفجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز (۱۶ شهریور) در پی دریافت خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر انفجار شیء در مقابل یک منزل مسکونی در کوی صادقیه شهرستان اهواز، بلافاصله مأموران کلانتری ۲۴ و تیم چک و خنثی سازی به محل اعزام شدند.

با حضور مأموران پلیس و بررسی‌های صورت گرفته حاکی از انفجار نارنجک صوتی کوچکی دست ساز در مقابل یک منزل مسکونی بوده که طی بررسی‌های دقیق یک نارنجک عمل نکرده کشف و توسط تیم چک و خنثی سازی، خنثی شد.

این انفجار هیچ گونه مصدومیت و خسارتی در بر نداشته و فقط تولید صدا صورت گرفته است.

هویت عامل این انفجار شناسایی و دستگیری آن به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

برابر تحقیقات پلیس انگیزه عامل انفجار اختلافات خانوادگی بوده که پیش از این نیز تهدیداتی را با مالک منزل مسکونی اعلام و درگیری خانوادگی داشته است.