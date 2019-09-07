خرید تضمینی تولیدات بانوان آبادان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهسا سادات محسن فر پیش از ظهر امروز شنبه در نشست توجیهی طرح اقتصادی توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار شهرستان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری آبادان برگزار شد، ضمن دعوت از حاضران بر استفاده از واژه «توان افزایی» به جای کلمه «توانمندسازی» گفت: هنگامی که سخن از توانمند سازی به عمل می‌آید یعنی فرد مورد حمایت در مرحله صفر است و این در حالی است که حرکت ما در طیفی قرار دارد که با هدف افزایش توان بانوان مسیر خود را طی می‌کند.

وی افزود: این طرح موضوع بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه توسعه است که دفتر معاونت زنان ریاست جمهوری را مکلف به حمایت از طرح‌های دولتی و خصوصی می‌کند.

مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری ویژه شهرستان آبادان اظهار کرد: تلاشمان آن است تا ضمن برگزاری این جلسه به صورت توجیهی و کارگاهی از بانوان مرتبط و دست اندرکار با حوزه‌های مختلف زنان که قصدشان توسعه کسب و کار خود و اشتغالزایی است، دعوت کنیم.

محسن فر در ادامه از تمرکز بر بازار و تضمین خرید به عنوان ویژگی بارز طرح توانمندافزایی بانوان سرپرست خانوار برشمرد و تصریح کرد: طرح توان افزایی اقتصادی بانوان شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن افراد با هدایت صحیح، هدفمند و مطابق با نیازهای جامعه به بازار هدایت می‌شوند، ضمن اینکه خرید تضمینی محصول تولیدی و آموزش تخصصی تولید کنندگان توسط کار فرمایی که به طور معمول از برندهای اقتصادی کشور در آن حوزه‌ی شغلی است به عنوان دیگر مزیت‌های این طرح است.

وی یادآور شد: برخی از افرادی که در مسیر تولید قرار دارند، به دلیل عدم آشنایی با برند سازی، تبلیغات و نداشتن علم کافی در حوزه بازاریابی به طور معمول با شکست مواجه می‌شوند اما در طرح توان افزایی تمرکز از سمت تولید به بازاریابی هدایت می‌شود و تا پایان فروش محصول در کنار تولید کننده است.

مسئول کمیسیون امور بانوان فرمانداری ویژه شهرستان آبادان درباره شرایط خاص حضور تولید کنندگان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای حضور در طرح مذکور گفت: بانوان سرپرست خانوار زیر ۵۵ سال سن، دختران مجرد بین ۴۵ تا ۵۵ سال، زنان بد سرپرست، زنان فاقد بیمه، قرار نداشتن تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی و برخوردار از مهارت می‌توانند درخواست خود را برای حضور در این طرح اقتصادی - حمایتی به کمیسیون امور بانوان فرمانداری ویژه آبادان ارائه دهند.