به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، اختلافات میان وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید بالا گرفته و همین تنش‌ها سبب ایجاد نارضایتی عمیق بین کارکنان شورای امنیت ملی کاخ سفید شده است.

در همین ارتباط گفته شده اختلافات میان مشاور امنیت ملی و وزیرخارجه دولت ترامپ تا بدان جا بالا گرفته که دو طرف به ندرت در خارج از جلسات با هم گفتگو می‌کنند.

در عین حال دیپلمات‌ها و مقامات کاخ سفید گفته‌اند که این اختلافات داخلی باعث افزایش سردرگمی در ارتباط با اولویت‌های سیاسی خارجی دولت آمریکا شده است و مشخص نیست که هدایت امور سیاست خارجی ترامپ بر عهده چه کسی است؟

در این گزارش گفته شده در حالی که رویکردهای بولتون و پمپئو در ارتباط با ایران و کره شمالی به هم نزدیک است، اما آن‌ها بر سر مسائلی از جمله چگونگی مدیریت رئیس جمهور که اغلب با مشاوره‌های آن‌ها مخالف است، با یکدیگر اختلاف نظر دارند و اگرچه پمپئو تمایل دارد توازنی بین خواسته‌های رئیس جمهور و آنچه که جامعه امنیت ملی احساس می‌کند، ایجاد کند، اما بولتون روحیه‌ای مبارزه طلبانه‌تر دارد که این رویکرد چندان با روحیات ترامپ سازگار نیست و ترامپ نیز به صراحت اعلام کرده است که رویکردهای مداخله جویانه بولتون از جمله در ارتباط با خاورمیانه، دردسر ساز است.

از سوی دیگر با آنکه پمپئو شرکت در انتخابات سنا را رد کرده، اما افراد نزدیک به او گفته‌اند همچنان استعفای وزیر خارجه برای شرکت در انتخابات سنا روی میز قرار دارد و چندین فرد در گفتگو با سی ان ان اعلام کرده‌اند که پمپئو در انتخابات سنا شرکت خواهد کرد، هرچند پمپئو تا ژوئن سال آینده فرصت دارد تا در این باره تصمیم گیری کند.

در عین حال منابعی در کاخ سفید گفته‌اند اگرچه بولتون از موضع در حال تضعیف خودش در تیم ترامپ با خبر است، اما او خود را برای سمت وزارت امور خارجه آمریکا پس از شرکت پمپئو در انتخابات سنا آماده می‌کند.

به گفته مارک گرومبریج مشاور سابق بولتون، او سمت وزارت امور خارجه را دوست دارد و قبلاً بارها به این سمت فکر کرده است.

مشاور سابق بولتون همچنین گفته است که او تا این حد باهوش است تا بداند این کاری دشوار است نه فقط به این دلیل که از ترامپ فاصله گرفته است بلکه به این دلیل که او به تأیید سنا هم نیاز دارد و در این شرایط باید با واقعیت‌های سیاسی و مخالفت‌های احتمالی کنار بیاید.