به گزارش خبرگزاری مهر، علی شکریزاد معاون خصوصی سازی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در جلسه هماهنگی و هم اندیشی که به همین منظور برگزار شد، اظهار داشت: این طرح به صورت میدانی در پایانههای اتوبوسرانی اجرا میشود.
وی ادامه داد: تمام تلاش ما بر این بوده که در آستانه بازگشایی مدارس، خدمات مطلوبی به شهروندان بخصوص دانش آموزان و دانشجویان ارائه دهیم.
وی از مدیران شرکتهای حمل و نقل درون شهری فعال در اتوبوسرانی خواست تا تمامی تلاش خود را جهت آماده سازی و همچنین رفع نواقص و مشکلات احتمالی به کار گیرند تا با حداکثر توان ناوگان و کیفیت مطلوب به استقبال از مهر برویم.
در ادامه این جلسه مدیران شرکتهای حمل و نقل درون شهری نیز نظرات و پیشنهادات خود در خصوص حمایت اتوبوسرانی از شرکتها و بهره برداران بخش خصوصی را بیان کردند.
در حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی تبریز فعال است که بیش از نیمی از آن در اختیار بخش خصوصی است.
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