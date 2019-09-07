  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲

توسط شهرداری تبریز؛

طرح نظارت و ارزیابی اتوبوس‌های تبریز آغاز شد

طرح نظارت و ارزیابی اتوبوس‌های تبریز آغاز شد

تبریز- طرح نظارت و ارزیابی اتوبوس‌های تحت اختیار شرکت‌های بخش خصوصی با محوریت ارزیابی وضعیت ظاهری و عملکرد فنی اتوبوس‌ها در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شکری‌زاد معاون خصوصی سازی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در جلسه هماهنگی و هم اندیشی که به همین منظور برگزار شد، اظهار داشت: این طرح به صورت میدانی در پایانه‌های اتوبوسرانی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما بر این بوده که در آستانه بازگشایی مدارس، خدمات مطلوبی به شهروندان بخصوص دانش آموزان و دانشجویان ارائه دهیم.

وی از مدیران شرکت‌های حمل و نقل درون شهری فعال در اتوبوسرانی خواست تا تمامی تلاش خود را جهت آماده سازی و همچنین رفع نواقص و مشکلات احتمالی به کار گیرند تا با حداکثر توان ناوگان و کیفیت مطلوب به استقبال از مهر برویم.

در ادامه این جلسه مدیران شرکت‌های حمل و نقل درون شهری نیز نظرات و پیشنهادات خود در خصوص حمایت اتوبوسرانی از شرکت‌ها و بهره برداران بخش خصوصی را بیان کردند.

در حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانی تبریز فعال است که بیش از نیمی از آن در اختیار بخش خصوصی است.

کد مطلب 4713217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها