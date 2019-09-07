تیم فوتبال پیشکسوتان استقلال تیم سنندج را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، عصر روز گذشته بازی دوستانه ای به نفع کودکان بی سرپرست این استان در سنندج برگزار شد در نهایت برد پیشکسوتان استقلال برابر سنندج را به همراه داشت.

بر اساس این گزارش گل های تیم فوتبال استقلال تهران را افشین حاجی پور و رضا عزیزی (دو گل) به ثمر رساندند و گل های تیم سنندج را نیز رضا مجیدی و همایون پویان فر وارد دروازه حریف کردند.

گفتنی است بازیکنان سرشنای سال های گذشته استقلال تهران همچون محمد نوری، شاهین بیانی، اکبر کارگر جم، محمد حاج محمد، رضا رجبی و افشین حاجی پور در این دیدار حضور داشتند و در پایان درآمد این بازی به خرید لوازم التحریر برای کودکان بی بضاعت اختصاص یافت.