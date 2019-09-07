کشف ۹ تن و ۳۴۵ کیلوگرم مواد مخدر در ۶ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت صبح امروز در حاشیه طرح شناسایی و دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر (ظفر) در جمع خبرنگاران، در تشریح آمار ۶ ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت اظهار کرد: در این ۶ ماه گذشته حدود ۹ تن و ۳۴۵ کیلوگرم مواد مخدر در پایتخت کشف شده است.

وی افزود: این حجم از مواد مخدر از قاچاقچیان عمده و بعضاً خرده‌فروشان مواد مخدر کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در این مدت ۲۳ باند دستگیر و متلاشی شدند و ۲۷۳ قاچاقچی عمده هم که اغلب از شرق و جنوب شرقی کشور به پایتخت برای توزیع مواد مخدر آمده بودند، دستگیر شدند.

رحیمی گفت: در حوزه دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد افزایش دستگیری و مقابله با این افراد را داشته‌ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۱۸۰۱ دستگاه وسیله نقلیه نیز در این دستگیری‌ها از قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، کشف و توقیف شده است.