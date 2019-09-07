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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۳۷

قلب بیمار مرگ مغزی به جوان ۲۱ ساله زندگی دوباره بخشید

قلب بیمار مرگ مغزی به جوان ۲۱ ساله زندگی دوباره بخشید

مشهد - اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: اهدا کننده مرگ مغزی آقای محمدرضا نخعی ۴۳ ساله که از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی افزود: کبد مرحوم محمدرضا نخعی در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۹ ساله ساکن آق‌قلا پیوند و به این بیمار زندگی دوباره بخشید.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: همچنین قلب نیز در بیمارستان امام رضا (ع) به آقایی ۲۱ ساله ساکن فردوس پیوند شد.

ابراهیم خالقی اظهار کرد: قرنیه‌های این بیمار مرگ مغزی نیز به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) و قسمتی از پوست نیز به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) ارسال شد.

کد مطلب 4713233

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