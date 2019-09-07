صالح اباذری دومین نماینده ایران در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که به میزبانی ژاپن در سالن «نیپون بودکان» شهر توکیو جریان دارد، صالح باذری کار خود را با برتری ۳ بر صفر «تارک طاها» از مصر آغاز کرد و سپس ۲ بر صفر «حسن دایخی» از الجزایر را از پیش رو برداشت و با برتری با قانون سنشو برابر «مهدی فیلالی» از فرانسه راهی مرحله نیمه نهایی شد.

همچنین سجاد گنج زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «الکساندرشینتسین» از روسیه را ۷ بر ۶ شکست داد و سپس «رضوان تالیبوف» از اکراین را ۲ بر صفر از پیش رو برداشت. اوج هنرنمایی گنج زاده در مرحله یک چهارم نهایی بودکه در مقابل چشم تماشاگران میزبان برابر «هیدیوشی کاگاوا» از ژاپن یک مبارزه برتر را به نمایش گذاشت تا داوران در مهد کاراته دنیا رأی به بتری نماینده کشورمان دهند. وی با این پیروزی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

اولین دیدار نیمه نهایی این وزن را دو نماینده کشورمان برگزار کردند که اباذری در ۷ ثانیه به پایان مبارزه یک امتیاز کسب کرد و راهی دیدار نهایی شد. دیگر دیدار نیمه نهایی را «آرنانیکا» ی گرجستانی و «هورنه» ی آلمانی برگزار کردند که کاراته کای آلمانی با برتری یک بر صفر به دیدار اباذری در فینال ر فت.