به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور صبح شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری ضمن بیان اینکه پلاک گذاری دام سنگین و سبک باید بر اساس قانون انجام شود، ابراز داشت: در این راستا حمل‌ونقل دام سنگین و سبک در مبادی ورودی و خروجی استان طبق ضوابط و اقدامات قانونی اجرایی می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه در محورهای درون استانی نیز تا پایان آبان ماه به دامداران با دام‌های فاقد پلاک تذکرات لازم ارائه می‌شود، افزود: پس از این تاریخ باید بر اساس ضوابط قانونی برخورد شود و دام بدون پلاک در استان سمنان مصداق قاچاق خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان بابیان اینکه مسئولان سازمان جهاد کشاورزی می‌بایست با اتخاذ تدابیر لازم برای پلاک‌کوبی دام‌های سنگین و سبک تلاش خود را مضاعف کنند، ابراز داشت: طی مکاتبه‌ای رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح باید درخواست تمدید مهلت پلاک‌کوبی به تهران ارسال شود.

خجسته پور در ادامه تصریح کرد: از جهاد کشاورزی استان سمنان انتظار می‌رود تا با انجام اقدامات لازم، زمینه را برای تشویق دامداران و افزایش آمار و درصد پلاک‌کوبی دام فراهم کنند تا دام‌های آن‌ها مشمول ضبط به منزله قاچاق نشود.

وی افزود: با توجه به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم لازم است تا مساعدت لازم با دامداران برای رونق تولید و افزایش تولیدات دامی معمول شود.