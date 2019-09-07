به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی صبح شنبه در سوگواره «احلی من العسل» در خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه یکی از ابعاد مهم نهضت عاشورا نقش یاران امام حسین (ع) است، اظهار داشت: در میان یاران امام حسین (ع) نقش جوانان و نوجوانان بسیار برجسته است.

جوانان و نوجوانان صحنه کربلا بالاترین معرفت را داشتند

وی با بیان اینکه جوانان و نوجوانان مسیر حرکت امام حسین (ع) را دنبال کردند امروز به عنوان الگو و اسوه مطرح هستند، عنوان کرد: امام حسین (ع) وقتی اصحاب خود را معرفی می‌کند می‌فرماید، من اصحابی با وفادارتر، نیکوکارتر و ایثارگرتر از شما نیافته‌ام و شما بهترین‌ها هستند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، بیان داشت: جوانان و نوجوانان با توجه به شور و اشتیاق خاصی که در وجودشان حاکم است، آنچنان صحنه عاشورا را رقم زدند که گویا یاران امام حسین (ع) در میان جوانان خلاصه شده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به معرفت، شعور و درک جوانان و نوجوانان صحنه عاشورا، گفت: جوانان و نوجوانان در کربلا افتخار و عظمت آفریدند، جوانان و نوجوانان کربلا ویژگی‌های فراوانی دارند.

وی، معرفت، شناخت و آگاهی را یکی از ویژگی‌های جوانان و نوجوانان کربلا عنوان کرد و گفت: جوانان و نوجوانان صحنه کربلا بالاترین معرفت را داشتند.

وفاداری و ایثار ویژگی جوانان و نوجوانان صحنه کربلا

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه جوانان و نوجوانان عاشورایی در مکتب امام حسین (ع) درس خوانده‌اند، افزود: نتیجه حادثه عاشورا و نقش آفرینی جوانان و نوجوانان در انقلاب اسلامی شهید فهمیده می‌شود که به تاسی از شهدی کربلا فداکاری می‌کند و زندگی بدون ولایت را ارزش قائل نیست.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه زندگی بدون ولایت مرگ و نابودی است، عنوان کرد: شعار جوانان و نوجوانان کربلایی این است که زندگی بدون ولایت نابودی است و ما این زندگی را نمی‌خواهیم.

وی، تصریح کرد: جوانان و نوجوانان عاشورایی معرفت داشتند و امام و رهبر خود را خوب شناختند، راهی که انتخاب کردند را خوب شناختند، دشمن را خوب شناختند و خدا را هم خوب شناختند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، وفاداری و ایثار را یکی دیگر از ویژگی‌های جوانان و نوجوانان عاشورایی عنوان کرد کرد و افزود: جوانان و نوجوانان عاشورایی بر بیعتی که با امام حسین (ع) بسته بودند ایستادگی کردند.

ولایتمداری جوانان و نوجوانان صحنه عاشورا

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه جوانان و نوجوانان در روز سخت پای امام حسین (ع) ایستادند، گفت: سومین ویژگی جوانان و نوجوانان عاشورایی ولایتمداری است.

وی با تاکید بر اینکه جوانان و نوجوانان عاشورایی پیرو ولایت و عاشق شهادت بودند، عنوان کرد: نوجوانان و جوانان در دوران دفاع مقدس در مکتب امام حسین (ع) درس خواندند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، گفت: یاران، اصحاب و اهل بیت امام حسین (ع) در صحنه کربلا از ایشان اجازه می‌گرفتند، خودسر عمل نمی‌کردند، این معنای ولایتمداری است.

آیت الله میرعمادی، تاکید کرد: جوانان و نوجوانان امروز نیز پیرو ولایت و عاشق شهادت هستند.