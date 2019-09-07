قانون اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.



براین اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «اصلاحیه ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.

