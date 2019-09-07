به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه هفت سیما، در برنامه بیست و هفتم و بیست و هشتم «راهش اینه» که روزهای یکشنبه ۱۶ و دوشنبه ۱۷ شهریور ماه از شبکه هفت سیما پخش می شود، مشاغل و کسب و کارهایی مانند پرچم دوزی و علامت سازی نمایش داده و به قدمت و پیشینه تاریخی این مشاغل پرداخته می شود.

تبلیغات و تبلیغ نویسی یکی از موضوعاتی است که ذهن صاحبان کسب و کارها را زیاد مشغول می کند و یکی از دغدغه های اصلی آنها محسوب می شود.

زمان مناسب برای تبلیغ چه زمانی است؟ چطور تبلیغ کنیم؟ در متن تبلیغ چه بنویسیم آیا از ویژگی های محصول بگوییم یا از منافع آن برای مصرف کننده؟ از جمله مواردی است که در این برنامه مطرح می شود.

شنبه ۱۶ شهریور علیرضا احدی مشاور و مربی کسب و کارهای خانگی به نوشتن متن تبلیغات کسب و کارهای کوچک و خانگی می پردازد.

وی اصول تبلیغ نویسی را برای بینندگان تشریح می کند.

یکشنبه ۱۷ شهریور شعبان نژاد با موضوع کسب و کارهای روستایی در برنامه حضور پیدا می کند، به مشاغل روستایی می پردازد و فرصت های کارآفرینی روستایی را معرفی می کند.

برنامه «راهش اینه» برنامه ای است در زمینه کسب و کار که به تهیه کنندگی پرتو رضایان و با اجرای فریبا باقری و سعیده آغویی روزهای شنبه تا دوشنبه حوالی ساعت ۱۷ از شبکه ۷ سیما پخش می شود.