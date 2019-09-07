کاهش بودجه و سرمایه انسانی در صنعت شیل آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دلیل اجماع روزافزون در پیش‌بینی اینکه قیمت نفت و گاز در سال‌های آینده پایین باقی می‌ماند، تولیدکنندگان نفت و ارائه‌کنندگان خدمات به این شرکت‌ها در حال کاهش بودجه، نیروی کار و اهداف تولید خود هستند.

هرولد هم، مدیرعامل شرکت کانتیننتال ریسورسز، اعلام کرد که آمریکا اکنون حدود ۹۰۰ دکل حفاری نفت و گاز دارد که ۱۴ درصد کمتر از پارسال است و حتی همین رقم هم بیش از حد است.

همچنین اعلام ورشکستگی شرکت‌های انرژی آمریکا تا میانه ماه اوت سال ۲۰۱۹ میلادی تقریباً معادل کل ورشکستگی‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی است. همچنین شاخص ارزش سهام شرکت‌های نفت و گاز در ماه اوت امسال به پایین‌ترین حد تاریخ رسید که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران انتظار دارند سقوط بیشتری در راه باشد.

ارل رینولدز، مدیرعامل شرکت چپرل انرژی، گفت: شما شاهد کاهش فعالیت‌ها در کل صنعت (نفت و گاز شیل آمریکا) خواهید بود.

این شرکت حدود یک چهارم از نیروی کار خود را کاهش داده، سرمایه‌گذاری را پنج درصد کم کرده و توافق کرده ساختمان مقر شرکت را بفروشد و از پول آن برای کاهش بدهی‌های خود استفاده کند.

کاهش حفاری در آمریکا همچنین سبب شده است شرکت‌های خدمات حفاری، از جمله شلومبرژه و هالیبرتون، بخشی از کارکنان خود را اخراج کنند و ساختار سازمانی خود را تغییر دهند.

این علائم سقوط در شرایطی ظاهر شده‌اند که بخش شیل تازه توانسته است جریان نقدینگی مورد درخواست سرمایه‌گذاران را فراهم کند. این سرمایه‌گذاران از توسعه حفاری بدون پرداخت سود سهامداران خسته شده بودند.

بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدکننده نفت و گاز شیل در آمریکا اکنون به دلیل دورنمای تیره و تار قیمت نفت، در حال کاهش هدف تولید خود هستند.