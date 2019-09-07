به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، اداره کل هنرهای نمایشی ۲ طرح «پویش تئاتر شهرهای ایران» و «رپرتوار تئاتر استان‌ها» را از مهرماه سال جاری با مدیریت واحد هماهنگی تئاتر استان‌ها و مشارکت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور و انجمن هنرهای نمایشی استان‌ها برگزار می‌کند.

برگزاری این ۲ طرح در راستای بهره‌مندی از ظرفیت و امکانات آموزشی، ضرورت برگزاری کارگاه‌های تجربی، عملی و آموزشی در استان‌ها و شهرهای ایران و همچنین توجه به توسعه اجراهای نمایشی و امکان بهره‌مندی مخاطبان سراسر کشور از تولیدات موفق است.

«پویش تئاتر شهرهای ایران» به منظور بهره‌گیری از ظرفیت و قابلیت دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان هنر نمایش و بهره‌مندی از هنرمندان فعال و شناخته شده و مدرسان صاحب تجربه برگزار می‌شود.

مهم‌ترین اولویت این طرح گسترش دانش و تجربه در سطح گروه‌های نمایشی سراسر کشور از طریق برگزاری کارگاه‌های عملی و گسترش روند تولید، دانش‌افزایی و اجرا با پشتوانه مشارکت هنرمندانی از شهرهای سراسر کشور است. در این طرح روندی آموزشی و کارگاهی با استفاده از ظرفیت هر شهر و استان در دو حوزه نمایشنامه‌نویسی و تولید و اجرای نمایش با حضور و راهنمایی مدرسان حرفه‌ای دنبال خواهد شد.

طرح «رپرتوار تئاتر استان‌ها» یا اجراهای دوره‌ای تئاتر، به منظور اجرای نمایش‌های موفق به شکل چرخشی جهت بهره‌گیری از مخاطب سراسری برگزار می‌شود.

این طرح به دنبال ایجاد شرایطِ اجرای آثار نمایشی در سراسر کشور و بهره‌مندی مخاطبان از آثار موفق است که با اعلام آمادگی گروه در هر زمان و در هر سالنی قابل اجرا باشد.

در این طرح، آثار نمایشی حرفه‌ای مرحله تداوم و تکامل اجرای اثر را در سایر سالن‌های نمایشی به عنوان یک تولید قابل قبول هنری ادامه خواهند داد. بهره‌مندی از ظرفیت، توان و قابلیت سالن‌های نمایشی و بهره‌مندی اقتصادی گروه‌های نمایشی از تولیدات‌شان از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

واحد مدیریت هماهنگی تئاتر استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی، جهت برگزاری «رپرتوار تئاتر استان‌ها» ضمن دعوت از هنرمندان و گروه‌های حرفه‌ای جهت برگزاری اجراهای دوره‌ای، بدین وسیله اعلام می‌کند گروه‌هایی که تقاضای اجرای عمومی آثار موفق خود را در سالن‌های نمایشی سراسر کشور دارند می‌توانند با مراجعه به این واحد تقاضای خود را ارائه کنند.

آثار منتخب و مکان اجرا پس از بررسی تقاضای گروه‌های نمایشی در شورای هماهنگی رپرتوار تئاتر، معرفی خواهند شد. شرایط و نحوه حمایت از گروه‌های نمایشی این طرح نیز به تناسب شرایط و پیشنهادات استان با مشارکت اداره کل هنرهای نمایشی صورت خواهد گرفت.

برنامه، مکان و زمان طرح «پویش تئاتر شهرهای ایران» نیز پس از ارزیابی شورای علمی و آمادگی شهرهای میزبان متعاقباً اعلام می‌شود.