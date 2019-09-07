به گزارش خبرنگار مهر، سوگواره «احلی من العسل» با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، مدیرکل تبلیغات اسلامی، جوانان و نوجوانان در حسینیه ثارالله خرم‌آباد برگزار شد.

رضا زینی وند مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه این مراسم و سوگواره به مناسبت شهادت حضرت قاسم ابن الحسن (ع) برگزار شده است، اظهار داشت: تداوم بخش، استمرار بخش و تثبیت کننده رسالت پیامبر (ص) و امام علی (ع)، ریختن خون امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان در روز عاشورا است.

وی با تاکید بر اینکه ادامه راه عدالت خواهانه، حق جویانه و هدایت گرانه پیامبر (ص) در ریختن خون امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان است، عنوان کرد: امیدواریم برگزاری این گونه مراسم‌ها شناخت جوانان و نوجوانان را نسبت به ائمه اطهار بیشتر کند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، تصریح کرد: یکی از اهداف بلند آموزش و پرورش، پرورش و تربیت انسان‌های تمام ساحتی است و با این گونه مراسم‌ها شناخت و معرفت جوانان و نوجوانان نسبت به اهداف کربلا و نهضت عاشورا ارتقا پیدا خواهد کرد.