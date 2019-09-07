حمایت ایرانیان مقیم آمریکا از کودکان پرورشگاه دیلمقانی کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، منیرالدین شریعت زاده صبح امروز در جریان بازدید حجت الاسلام جلالی مدیر کل اوقاف کرمان از این مجموعه در گزارشی از برنامه‌های این مجموعه اظهار داشت: ۶۵ کودک و محصل دانش آموز دختر و پسر یتیم و بی سرپرست در کانون دیلمقانی در حال زندگی و تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت دانش آموزان برای آمادگی و ورود به اجتماع مهمترین هدف برنامه‌های این مرکز است، به اقدامات برنامه‌های ارائه شده مجتمع پرداخت و گفت: از ابتدای امسال تمامی محصلان توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر باهنر در حوزه‌ای مختلف فرهنگی و ورزشی استعداد یابی ومورد سنجش قرار گرفتند.

شریعت زاده ادامه داد: در امور خارج از وقت مدرسه دانش آموزان در کلاسهای قرآنی و تقویتی تحصیلی، آموزش تحصیلی و روانشناسی توسط مربیان قرآنی و مشاوران روانشناس شرکت و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه تمامی دانش آموزان این مجتمع تحت حمایت‌های مادی و معنوی قرار دارند، گفت: هر ساله از محل کمک‌های اهدایی به این مجموعه کمک‌های مالی و سبد غذایی در اختیار خانواده این دانش آموزان که از اقشار نیازمندند، اختصاص می‌یابد.

شریعت زاده با بیان اینکه مخارج هزینه زندگی و تحصیل مددجویان و هزینه‌های این مجموعه از محل در آمد موقوفات مجتمع تأمین می‌شود که در همین راستا بخشی از هزینه‌ها نیز توسط کمک‌های خیران تأمین می‌شود.

مدیر پرورشگاه دیلمقانی کرمان گفت: در سال گذشته با حمایت‌های خیران نیکوکار و ایرانیان مقیم آمریکا، بیش از چهار میلیارد ریال کمک نقدی به کودکان پرورش یافته در کانون دیلمقانی اختصاص یافت.

مرحوم احمد یزدانپناه معروف به دیلمقانی از واقفان بزرگ استان است که در سال ۱۳۲۳ در جاده زرند به قتل رسید.

وی مجتمع فرهنگی و تربیتی دیلمقانی را واقع در خیابان شهدا برای نگهداری از کودکان یتیم و بی سرپرست وقف کرد، که منشأ آثار بسیار مثبتی در جامعه شده است و هم اکنون کودکان بی سرپرست اعم از دختر و پسر در این مجتمع نگه داری می‌شوند که همه هزینه‌های جاری از قیبل غذا پوشاک و … از این مکان تأمین می‌شود.