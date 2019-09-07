بابایی رئیس جدید هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع انتخاب بولینگ، بیلیارد و بولس که روز شنبه با حضور اعضا مجمع در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، مهدی بابایی چگینی برای چهار سال دیگر سکان هدایت این هیئت را برعهده گرفت.

بابایی ۹ رأی از ۱۴ رأی اعضا مجمع را کسب و برای دومین دوره متوالی رئیس هیئت استان شد.

دو کاراته کا استان شانس کسب برنز دارند

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کاراته وان ژاپن، مجید حسن نیا و بهمن عسگری برای کسب نشان برنز و دیدار رده بندی یکشنبه به روی تاتامی می‌روند.

بهمن عسگری برای کسب نشان برنز روز یکشنبه به مصاف نوا بتیچ دارنده طلا لیگ جهانی اتریش ۲۰۱۸ از آلمان خواهد رفت.

حسن نیا هم که در نیمه نهایی دارخان اسدیلوف از قزاقستان شکست خورده بود یکشنبه در جدول شانس مجدد برای کسب نشان برنز به میدان می‌رود.

علی اصغر آسیابری و امیررضا میرزایی در مراحل مختلف از این رقابت‌ها کنار رفتند.

ژاپن میزبان این رقابت‌ها است.

مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی استان برگزار شد

در پایان این رقابت‌ها امیرحسین شرفی، بهزاد سلیمیان، رضا مهدوی، ملیکا محمدی، ابوالفضل رستمی، حسین مهدوی، کیانا شیر محمدی، رونیا احمدی، ملیکا رحمانی، پانیذ لالوئیان، مطهره نوروزی و مهدیس مهدوی عناوین برتر را کسب کردند.

این رقابت‌ها با مشارکت ۱۱۱ شطرنج باز در ۶ گروه سنی پسران و ۴ گروه سنی دختران در خانه شطرنج استان برگزار شد.



مسابقات تنیس روی میز منطقه سه کشور در قزوین برگزار شد

در پایان مسابقات تنیس روی میز منطقه سه کشور، تیم استان با ترکیب امیر حسین عباسی، مهیار بهنام نژاد و کیارش زین العابدینی و با هدایت محسن شیشه گرها و حیدر جلیلوند قهرمان شد.

تیم‌های لوازم خانگی محمد و بیمارستان تخت جمشید استان البرز هم دوم و سوم شدند.

مسابقات تنیس روی میز باشگاه‌های بزرگسالان منطقه ۳ کشور به میزبانی قزوین و با حضور ۶ تیم برگزار شد.

مسابقات دارت رنکینگ استان برگزار شد

در پایان رقابت‌های دارت رنکینگ، امیر کشاورز، بهمن احمدی و پژمان کشاورز اول تا سوم شدند.

در بخش بانوان هم زهرا زکایی، معصومه یار که سلخوری و نسیم نعمت اله زاده ماهانی عناوین برتر را کسب کردند.

این رقابت‌ها در سالن میلاد شهر اقبالیه برگزار شد.

نفرات برتر دارت استان به رقابت‌های لیگ کشوری اعزام می‌شوند.