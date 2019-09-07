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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۳:۲۰

استاندار گلستان:

ایجاد اطلس جرم در پیشگیری از وقوع جرایم موثر است

ایجاد اطلس جرم در پیشگیری از وقوع جرایم موثر است

گرگان- استاندار گلستان گفت: تهیه اطلس جغرافیای جرم توسط نیروی انتظامی می‌تواند در شناسایی و برنامه‌ریزی برای محلات مختلف در شهرستان‌های گلستان تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، اظهارکرد: صداوسیما می‌تواند با دعوت جمعی از خانواده‌های درگیر با مسأله اعتیاد و با حضور مسئولان زمینه شنیدن صحبت‌های آنان را فراهم کند تا بتوان در تصمیم گیری‌ها بهتر اقدام کرد.

وی افزود: اعتیاد از نظر رهبر معظم انقلاب یک آسیب اجتماعی است و همه دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌ها باید در راستای کاهش این آسیب، همکاری لازم را داشته باشند.

حق شناس یادآورشد: تهیه اطلس جغرافیای جرم توسط نیروی انتظامی می‌تواند در شناسایی و برنامه‌ریزی برای محلات مختلف در شهرستان‌های استان تاثیرگذار باشد.

استاندار گلستان با اشاره به ایجاد خانه‌های ورزش در 120 روستای استان، گفت: فرمانداران باید نقاط ضعف و قوت خانه‌های ورزش را در حیطه شهرستان خود تهیه کنند تا با تقویت این مکان‌ها مسئله پیشگیری بیش از پیش صورت پذیرد.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با هماهنگی شورای هماهنگی باید در نقاطی که نیازمند توجه بیشتر است، ایست بازرسی ایجاد کند تا مانع فعالیت شبکه توزیع موادمخدر شود.

وی با اشاره به تهیه آثار هنری و یا اقدامات اساسی تاثیرگذار، گفت: تمرکز اعتبارات مالی موجب می‌شود آثار مناسبی تهیه شود تا بتوان با استفاده از آن موجب کاهش گرایش به موادمخدر در جامعه بود.

کد مطلب 4713332

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