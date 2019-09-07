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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۳:۲۵

معاون فرمانده انتظامی استان سمنان: 

۶ قاچاقچی مواد مخدر در دامغان دستگیر شدند

۶ قاچاقچی مواد مخدر در دامغان دستگیر شدند

سمنان - معاون هماهنگ‌ کننده فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری شش قاچاقچی مواد مخدر در محورهای مواصلاتی دامغان خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود عابدینی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان، ضمن بیان اینکه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر یکی از مهم‌ترین رویکردهای ناجا است، اظهار داشت: در آخرین تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یک باند قاچاق مواد مخدر که از استان‌های شمالی کشور به سمنان وارد شده بودند شناسایی شدند.

وی با اشاره به اینکه این قاچاقچیان اقدام به حمل مواد مخدر تریاک کرده بودند، افزود: در این عملیات شش نفر قاچاقچی دستگیر شدند که محموله مواد مخدر را با دو دستگاه خودروی سواری پراید و سمند از استان‌های شمالی به استان سمنان منتقل می‌کردند که با هوشیاری پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ۱۰ کیلوگرم تریاک در این عملیات کشف شد، تصریح کرد: این پرونده بعد از انجام روال قانونی تکمیل و به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

کد مطلب 4713336

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