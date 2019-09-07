به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در یادواره شهدای روستای دستجرد در الموت غربی اظهار کرد: شهدا در پی آرمان‌ها و منویات امام حسین (ع) به دعوت شهدای کربلا لبیک گفتند و برای انجام رسالت الهی و دینی و دفاع از نظام اسلامی جانفشانی کردند.

وی افزود: خداوند در سوره بقره راجع به شهیدان صحبت کرده و فرموده به شهیدان مرده نگویید و خبر می‌دهد بدانید آنها زنده هستند و شما حق ندارید آنها را مرده بنامید.

عابدینی یادآور شد: امام علی (ع) و امام حسین (ع) ازبزرگ‌ترین شهدا هستند که فرهنگ‌سازی می‌کنند و اثرگذارند و شهدا نیز زنده و از رزق ملکوتی خدا بهره‌مند می‌شوند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: به گفته رهبر فرزانه انقلاب باید کاری کنید که صدای شهدا به همه برسد ما نیز امروز باید ببینیم آیا دریافته‌ایم شهدا چه انتظاراتی از ما داشته‌اند و آیا آنها را محقق کرده‌ایم.

وی گفت: وصیت شهدا این است که از پیامبران اطاعت کنید تا از ائمه اطهار (ع) نیز پیروی کرده باشیم زیرا میراث پیغمبران به آن بزرگواران رسیده است و آنها وارثان انبیا هستند.

عابدینی اظهار کرد: خدا قرآن را کریم نازل کرد تا انسان بر اساس دستورات آن، به جایگاه کرامت برسد و هر چه با قرآن ارتباط بیشتری داشته باشیم و دستورات قرآنی را اجرا کنیم، به همان اندازه به کرامت و تعالی می‌رسیم.

وی اظهار کرد: ظلم نکردن به دیگران، خوش خلقی با خانواده، حق دیگران را رعایت کردن، به همسایه احترام گذاشتن، اهل نماز و روزه بودن از مصادیق انسان اهل کرامت است و خدا بالاترین درجه کرامت را به شهدا داده است.

آیت الله عابدینی همچنین از خدمات قرارگاه پیشرفت و آبادانی در استان قدردانی کرد و گفت: به هر میزان همراهی ما با این تلاشگران بیشتر باشد، به همان اندازه پیشرفت در منطقه تسریع می‌شود.