فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم علیرضا فغانی برای مهاجرت به استرالیا گفت: این تصمیم خود فغانی است و آنطور که مطلع شدم می خواهد بیشتر در خدمت خانواده اش باشد. فغانی افتخار جامعه داوری است و خواهد بود.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم فغانی را به اجبار نگه داریم. این موضوع شبیه به تصمیم بازیکنان برای بازی در کشورهای خارجی است. شاید بعضی ها هم به خاطر وابستگی به کشور حتی در صورتی که شرایط فراهم باشد، ایران را ترک نکنند ولی به هر حال همانطور که گفتم تصمیم فغانی یک تصمیم شخصی است.

رئیس پیشین کمیته داوران در پاسخ به این سئوال که آیا فغانی می تواند در صورت مهاجرت به استرالیا، در مجامع بین المللی همچنان به عنوان نماینده ایران قضاوت کند؟ یادآور شد: به صورت دقیق از قانون اطلاعی ندارم.

اصفهانیان همچنین با بیان اینکه به فغانی و دیگر داوران در فوتبال ایران کم لطفی می شود، گفت: کوچکترین اشتباهات داوران در ایران در بوق و کرنا می شود. حتی گاهی اوقات و بعد از گذشت چند سال هم از اشتباهات داوری در گذشته صحبت می شود. البته داوران هم باید بیشتر زحمت بکشند و اشتباهات کمتر شود ولی شرایط در ایران اینگونه است.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: برای فغانی هرکجا که باشد آرزوی موفقیت داریم. داوران دیگر باید زحمت بکشند تا بتوانیم جایگزین های خوبی برای فغانی داشته باشیم.

رئیس پیشین کمیته داوران درباره وضعیت این کمیته و دپارتمان داوری هم خاطرنشان کرد: آقای ممبینی در کمیته داوران مشغول است. رئیس دپارتمان داوری هم هنوز مشخص نیست ولی آقای احمدی کارها را پیش می برد.

اصفهانیان در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل غیبتش در جلسه هفته گذشته هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، گفت: هفته پیش یک بازی خیریه برای کودکان سرطانی در زنجان برگزار شد و من به عنوان رئیس هیات استان موظف بودم در این بازی حضور داشته باشم. آقای تاج در جریان غیبتم بود.