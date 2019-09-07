مهدی جمالی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه در جریان سیل امسال عملکرد موفقی در اقدامات پیشگیرانه داشت که باعث شد خسارات کمی داشته باشد.

وی افزود: بررسی بازسازی سیل زده استان نیز در دستور کار قرار گرفت که در بحث بازسازی مناطق سیل زده برابر زمانبندی اعلام شده اقدام لازم صورت گرفت.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بیان داشت: ۱۶۴ هزار واحد سیل زده در حال تعمیر و بازسازی است که تعمیری ها به به طور کامل پایان یافته و بازسازی‌ها نیز تا پایان سال اتمام می‌رسد.

این مسئول عنوان کرد: بازسازی مناطق زلزله زده با مشارکت مردم انجام گرفته و یک کار جمعی بود که به خوبی انجام شده است و به ویژه در بخش روستایی موجب مهاجرت معکوس مردم به روستاها شده است.

جمالی نژاد تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که هیچ خانواده‌ای در کانکس زندگی نکند و بنیاد مسکن برای مستاجرین نیز از تمام گزینه‌های حمایتی دولت استفاده خواهد کرد.

وی از تخصیص اعتبار لازم برای روستاهایی که طرح هادی در آنها انجام شده و در اثر سیل یا زلزله تخریب شده است، خبر داد و عنوان کرد: اعتباری هم به صورت مجزا در اختیار دهیاری‌ها قرارمی گیرد تا در جهت بازسازی زیرساخت‌های روستاهای نیازمند هزینه شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور تصریح کرد: بازگشایی مرز خسروی از دیگر موضوعات سفر ما به استان کرمانشاه بود که می‌تواند هم در بحث مبادلات تجاری وهم اعزام زائرین عتبات عالیات به ویژه در اربعین بسیار مفید باشد.



