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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۳۴

نماینده مردم اردبیل در مجلس:

اعتماد به جوانان به سود مسئولان است/جوانان میدان داران اصلی توسعه

اعتماد به جوانان به سود مسئولان است/جوانان میدان داران اصلی توسعه

اردبیل-نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: اعتماد به جوانان به سود مسئولان وجامعه بوده چرا که برنامه‌های سیاست گذاری شده با اتکا به گنجینه‌های ارزشمندی از توانایی و استعدادها پیش برده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری پیش از ظهر شنبه در همایش «هر عزادار، یک پاکبان محرم» که در سالن همایش مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: اعتماد مدیران و دستگاه‌های مختلف اجرایی به جوانان با نتایج ارزشمندی همراه خواهد شد تا در دل آن توسعه و رفع موانع نیز امکان پذیر شود.

به گفته وی نیروی جوان با کمترین هزینه، بدون تمنا و بی منت و آگاه از مشکلات و مطالبات مردمی برای پیشبرد امور پای کار می‌آید و به هر اندازه اعتماد به آنان افزایش یابد، جامعه نیز به همان اندازه از چنین نگرش مثبت و تحسین برانگیزی سود خواهد جست.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از تمامی طرح‌هایی که توسط جوانان مدیریت شده و زمینه میدان دادن بیشتر به آنان را فراهم می‌کند، اشاره کرد و یادآور شد: تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان بخشی از قوانین تسهیل گری بوده تا اعتماد به جوانان برای قرارگیری در مناصب دولتی را افزایش دهد.

وی یادآور شد: بهره گیری از ظرفیت جوانان در اشاعه نذر فرهنگی و طرح‌های نوین و شاخصی همچون «پاکبانان محرم» سبب ساز تغییر نگرش جامعه و مسئولان برای پرداخت به امور فرهنگی و صیانت از محیط زیست خواهد شد.

بدری بر ضرورت حمایت از طرح‌های مردم محور تاکید کرد و ادامه داد: طرح «پاکبانان محرم» که با مشارکت داوطلبان مردمی و سازمان‌های مردم نهاد هر سال باشکوه‌تر از سالیان گذشته برگزار می‌شود با بازتاب‌های خوب فرهنگی و اجتماعی نیز همراه شده است.

کد مطلب 4713359

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