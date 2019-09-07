انتخاب شهردار آمل به روز یکشنبه موکول شد

فرشید لیتکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تصمیم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر آمل، مقرر شده بود جلسه انتخاب گزینه نهایی شهردار آمل، امروز شنبه ۱۶ شهریور برگزار شد که در این جلسه فقط ۵ عضو شورا حضور داشتند.

وی اضافه کرد، که دراین جلسه ۴ عضو شورا شامل محمد محمدی، فرزین محمودی پاتی، مسعود تسلیمی و قاسم رسولی مقدم غیبت داشتند و جلسه برای انتخاب گزینه نهایی شهردار آمل برگزار نشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل اضافه کرد: با توجه به اینکه تاریخ برگزاری جلسه از قبل به تمامی اعضا اطلاع رسانی شده بود، به دلیل عدم حضور ۴ عضو شورا پس از سپری شدن یک ساعت بعد از زمان تعیین شده این جلسه برگزار نشد و به ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۷ شهریور موکول شد.

از جمال قاسمی، جهانگیر آذری، سیدمحمدرضا عقیلی‌نژاد و سید حمید هاشمی به عنوان نامزدهای تصدی کرسی شهرداری آمل یاد می‌شود که رأی گیری برای انتخاب شهردار ازمیان این ۴ نفر انجام خواهد شد.

شورای اسلامی شهر آمل پس از استعفای امیرسلیمانی در خرداد ماه امسال رضا عزیززاده رئیس کانون نظام مهندسی این شهرستان را به عنوان شهردار انتخاب کرد و مدارک او را برای تأیید و اخذ استعلام به استانداری مازندران و متعاقب آن به وزارت کشور ارجاع داد.

با توجه به اینکه فرد منتخب دارای حداقل دوره تصدی مدیریت میانه نبود، مورد قبول واقع نشد و به همین دلیل هم انتخاب شهردار جدید وارد مرحله دشواری پایان وقت سه ماهه شد.

۱۵ اردیبهشت ماه امسال بود که احمد امیرسلیمانی شهردار سابق شهر آمل پس از ۹ سال تصدی بر صندلی شهرداری این شهر از سمت خود کناره‌گیری کرد. دراین بین وپس از استعفای امیرسلیمانی، " محمد مقدس " سرپرست شهرداری آمل شد که پس از اتمام سه ماه نخست دوره سرپرستی با حکم اعضای شورای اسلامی " دوست محمد کوهستانی" سپرده شده است.