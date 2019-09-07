  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۳:۵۳

سخنگوی شورای شهر آمل:

انتخاب شهردار آمل به روز یکشنبه موکول شد

انتخاب شهردار آمل به روز یکشنبه موکول شد

آمل- سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل، ادامه روند انتخاب گزینه نهایی شهردار آمل را پس از برگزار نشدن در روز شنبه به علت حد نصاب نرسیدن اعضا را به روز یکشنبه اعلام کرد.

فرشید لیتکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تصمیم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر آمل، مقرر شده بود جلسه انتخاب گزینه نهایی شهردار آمل، امروز شنبه ۱۶ شهریور برگزار شد که در این جلسه فقط ۵ عضو شورا حضور داشتند.

وی اضافه کرد، که دراین جلسه ۴ عضو شورا شامل محمد محمدی، فرزین محمودی پاتی، مسعود تسلیمی و قاسم رسولی مقدم غیبت داشتند و جلسه برای انتخاب گزینه نهایی شهردار آمل برگزار نشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل اضافه کرد: با توجه به اینکه تاریخ برگزاری جلسه از قبل به تمامی اعضا اطلاع رسانی شده بود، به دلیل عدم حضور ۴ عضو شورا پس از سپری شدن یک ساعت بعد از زمان تعیین شده این جلسه برگزار نشد و به ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۷ شهریور موکول شد.

از جمال قاسمی، جهانگیر آذری، سیدمحمدرضا عقیلی‌نژاد و سید حمید هاشمی به عنوان نامزدهای تصدی کرسی شهرداری آمل یاد می‌شود که رأی گیری برای انتخاب شهردار ازمیان این ۴ نفر انجام خواهد شد.

شورای اسلامی شهر آمل پس از استعفای امیرسلیمانی در خرداد ماه امسال رضا عزیززاده رئیس کانون نظام مهندسی این شهرستان را به عنوان شهردار انتخاب کرد و مدارک او را برای تأیید و اخذ استعلام به استانداری مازندران و متعاقب آن به وزارت کشور ارجاع داد.

با توجه به اینکه فرد منتخب دارای حداقل دوره تصدی مدیریت میانه نبود، مورد قبول واقع نشد و به همین دلیل هم انتخاب شهردار جدید وارد مرحله دشواری پایان وقت سه ماهه شد.

۱۵ اردیبهشت ماه امسال بود که احمد امیرسلیمانی شهردار سابق شهر آمل پس از ۹ سال تصدی بر صندلی شهرداری این شهر از سمت خود کناره‌گیری کرد. دراین بین وپس از استعفای امیرسلیمانی، " محمد مقدس " سرپرست شهرداری آمل شد که پس از اتمام سه ماه نخست دوره سرپرستی با حکم اعضای شورای اسلامی " دوست محمد کوهستانی" سپرده شده است.

کد مطلب 4713378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها