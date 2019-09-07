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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۳:۵۹

مدیرکل انتقال خون استان کرمان:

طرح نذر خون در کرمان اجرا می‌شود

طرح نذر خون در کرمان اجرا می‌شود

کرمان - مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: طرح نذر خون با رویکرد استفاده صحیح از ظرفیت فرهنگی مردم به منظور پیوستن به صف داوطلبان اهدای خون در ماه محرم و صفر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله میرزایی اظهار کرد: در روز تاسوعا اکیپ سیار انتقال خون کرمان در شهر خانوک و همچنین مرکز اهدای خون ۲۲ بهمن واقع در بلوار ۲۲ بهمن از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳ آماده خونگیری از عزاداران حسینی است.

وی ادامه داد: در روز عاشورا اکیپ سیار انتقال خون کرمان مستقر در شهر زنگی آباد و همچنین مرکز اهدای خون ۲۲ بهمن واقع در بلوار ۲۲ بهمن از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه لغایت ۱۳ آماده خونگیری از عزاداران حسینی است.

میرزایی اظهار کرد: پایگاه انتقال خون سیرجان در روز تاسوعا و عاشورا از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه لغایت ۱۳ آماده خونگیری از عزاداران حسینی است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: پایگاه انتقال خون جیرفت در روز تاسوعا و عاشورا از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه لغایت ۱۳ و همچنین از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه لغایت ۱۹ و ۳۰ دقیقه فعال است.

وی عنوان کرد: پایگاه انتقال خون بم در روز تاسوعا و عاشورا از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه لغایت ۱۳ و همچنین در روز تاسوعا از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه لغایت ۱۹ و ۳۰ دقیقه آماده ارائه خدمت به مردم است.

میرزایی بیان کرد: پایگاه انتقال خون رفسنجان فقط در روز عاشورا فعال است و علاوه بر پایگاه مرکزی، تیم سیار خونگیری مستقر در امام زاده سید غریب از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه لغایت ۱۳ فعال خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به ایام سوگواری سرور شهیدان امام حسین (ع) در ماه محرم و صفر در نظر داریم اهدای خون هیجانی را به سمت اهدای خون برنامه ریزی شده هدایت کنیم.

میرزایی گفت: به دلیل ازدحام مراجعه مردم عزادار به مراکز اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورا از مردم استان کرمان در خواست می‌شود به طرح بزرگ نذر خون پیوسته و نذر خود را در ایام محرم و صفر ادا کنند.

وی گفت: طرح نذر خون با شعار «نذر خون، تصمیم آگاهانه، اهدای خون مسئولانه» و با رویکرد استفاده صحیح از ظرفیت فرهنگی مردم به منظور پیوستن به صف داوطلبان اهدای خون در ماه محرم و صفر اجرا می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان یادآور شد» ارائه کارت ملی برای اهداکنندگان خون ضروری است.

کد مطلب 4713385

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