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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۰۹

دبیر اجلاسیه شهدای ورزشکار کنگره ملی شهدای مرکزی خبر داد؛

برگزاری اجلاس شهدای ورزشکار باحضور مشاور امور ایثارگران وزیر ورزش

برگزاری اجلاس شهدای ورزشکار باحضور مشاور امور ایثارگران وزیر ورزش

اراک- دبیر اجلاسیه شهدای ورزشکار استان مرکزی گفت: اجلاسیه شهدای ورزشکار کنگره ملی نقش امام(ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰شهید مرکزی ۲۴شهریورماه جاری باحضور مشاور ایثارگران وزیر ورزش برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کریمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: ستاد این کنگره از سال ۹۴ با تشکیل ستاد و راه اندازی ۱۴ کارگروه با رویکرد جوان گرایی کار خود را آغاز کرد.

وی افزود: تاکنون هفت اجلاسیه این کنگره شامل اجلاسیه سنگرسازان بی سنگر، اجلاسیه کارگری، اجلاسیه مدافعین‌حرم، اجلاسیه هم اندیشی سمن‌ها، اجلاسیه فرهنگیان و دانش آموزان، اجلاسیه شهدای گمنام و اجلاسیه شهدای طلاب و روحانیون برگزار شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌های تدوین شده قرار است اجلاسیه ۳۳۲ شهید ورزشکار استان مرکزی هم، با عنوان اجلاسیه شهدای ورزشکار این استان با هدف تبیین نقش این شهدا، بیست و چهارم شهریورماه جاری با سخنرانی سردار سید قاسم قاسمی، مشاور امور ایثارگران وزیر ورزش و جوانان و پیام وزیر ورزش به این کنگره، در اراک پیگیری شود.

دبیر اجلاسیه شهدای ورزشکار استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: اجلاسیه های باقی مانده از چهارده اجلاسیه تعریف شده، به تدریج تا فرا رسیدن اجلاسیه اصلی و نهایی که یازدهم ماه آینده (مهرماه) با سخنرانی فرمانده کل سپاه در مصلای اراک برگزار می‌گردد، پیگیری می‌شود.

کریمی خاطرنشان کرد: همچنین اجلاسیه نقش امام‌خمینی (ره) در دفاع مقدس که اجلاسی بزرگ است و یکی از مهمترین اجلاسیه های این کنگره به شمار می‌رود، به مدت دو روز در خمین، زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: ویژگی ممتاز و انحصاری این کنگره پرداختن به نقش فرماندهی، رهبری و هدایتگری امام خمینی (ره) در دفاع مقدس است که با رویکرد جوان گرایی، تبیین گرایی، ماندگاری ارزش‌ها، برون‌سپاری به هنرمندان و شهرستان‌ها، اثربخشی، فراگیری و عمق بخشی، انسجام و همگرایی و بهره مندی از توان اندیشمندان و فعالان فرهنگی هنری استان، کم هزینه بودن و مردمی بودن آغاز شده و بایستی با جریان سازی باید در استان مرکزی ادامه یابد.

کد مطلب 4713386

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