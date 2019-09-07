برگزاری اجلاس شهدای ورزشکار باحضور مشاور امور ایثارگران وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کریمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: ستاد این کنگره از سال ۹۴ با تشکیل ستاد و راه اندازی ۱۴ کارگروه با رویکرد جوان گرایی کار خود را آغاز کرد.

وی افزود: تاکنون هفت اجلاسیه این کنگره شامل اجلاسیه سنگرسازان بی سنگر، اجلاسیه کارگری، اجلاسیه مدافعین‌حرم، اجلاسیه هم اندیشی سمن‌ها، اجلاسیه فرهنگیان و دانش آموزان، اجلاسیه شهدای گمنام و اجلاسیه شهدای طلاب و روحانیون برگزار شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌های تدوین شده قرار است اجلاسیه ۳۳۲ شهید ورزشکار استان مرکزی هم، با عنوان اجلاسیه شهدای ورزشکار این استان با هدف تبیین نقش این شهدا، بیست و چهارم شهریورماه جاری با سخنرانی سردار سید قاسم قاسمی، مشاور امور ایثارگران وزیر ورزش و جوانان و پیام وزیر ورزش به این کنگره، در اراک پیگیری شود.

دبیر اجلاسیه شهدای ورزشکار استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: اجلاسیه های باقی مانده از چهارده اجلاسیه تعریف شده، به تدریج تا فرا رسیدن اجلاسیه اصلی و نهایی که یازدهم ماه آینده (مهرماه) با سخنرانی فرمانده کل سپاه در مصلای اراک برگزار می‌گردد، پیگیری می‌شود.

کریمی خاطرنشان کرد: همچنین اجلاسیه نقش امام‌خمینی (ره) در دفاع مقدس که اجلاسی بزرگ است و یکی از مهمترین اجلاسیه های این کنگره به شمار می‌رود، به مدت دو روز در خمین، زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برگزار می‌شود.



وی بیان داشت: ویژگی ممتاز و انحصاری این کنگره پرداختن به نقش فرماندهی، رهبری و هدایتگری امام خمینی (ره) در دفاع مقدس است که با رویکرد جوان گرایی، تبیین گرایی، ماندگاری ارزش‌ها، برون‌سپاری به هنرمندان و شهرستان‌ها، اثربخشی، فراگیری و عمق بخشی، انسجام و همگرایی و بهره مندی از توان اندیشمندان و فعالان فرهنگی هنری استان، کم هزینه بودن و مردمی بودن آغاز شده و بایستی با جریان سازی باید در استان مرکزی ادامه یابد.