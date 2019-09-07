به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حاجعلی صالحی در جمع خبرنگاران از انهدام باند فیشینگ در پوشش نرم‌افزار دوست یاب در شهرقدس خبر داد و در ادامه در تشریح این خبر گفت: برابر رصدهای انجام شده توسط کارشناسان این پلیس، یکی از گروهای هکری با ایجاد صفحات جعلی بانکی در شبکه اجتماعی تلگرام با تعداد ۱۶۰۰ عضو اقدام به فیشینگ و برداشت از حساب شهروندان می‌کردند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و تعداد بالای اعضای این گروه کلاهبرداری، موضوع به‌صورت ویژه توسط کارشناسان پلیس فتا مورد پیگیری قرار گرفت و با بررسی‌های اولیه مشخص شد متهمان به شیوه‌های مختلف ازجمله ادعای فروش نرم‌افزارهای دوست یاب و غیره با شهروندان ارتباط برقرار کرده و با ارجاع آن‌ها به درگاه‌های جعلی بانکی، اطلاعات کارت‌بانکی آن‌ها را به دست آورده و درنهایت اقدام به سرقت اینترنتی از حساب‌های بانکی این افراد می‌کردند.

صالحی افزود: با مشخص شدن ترفندها و نحوه کار سارقان، دستگیری آن‌ها در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و هر دو متهم پرونده طی عملیاتی در شهرستان قدس دستگیر و اطلاعات ۲۰۰ کارت‌بانکی از تجهیزات رایانه‌ای آن‌ها کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان در جریان بازجویی‌ها ضمن اعتراف به جرم خود از همکاری با اعضای دیگر این گروه کلاهبرداری تلگرامی نیز پرده برداشتند.

وی بیان داشت: با توجه به اعترافات این دو متهم، عملیات شناسایی و دستگیری دو عضو دیگر این باند چهار نفره آغاز و با فاصله کوتاهی این دو فرد نیز در شهر تهران دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران ضمن اشاره به ارجاع هر چهار متهم به دستگاه قضائی خاطر نشان کرد: امروزه فروش اپلیکیشن‌های از قبیل دوست یاب و … به شیوه‌ای جدیدی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران در فضای مجازی تبدیل‌شده و شهروندان باید مراقب تبلیغات فریبنده بزهکاران در این زمینه باشند.

این مقام مسئول سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir را منشأ انتشار اخبار حوادث و هشدارهای آموزشی پلیس فتا اعلام کرد و گفت: کارشناسان متخصص و فنی به‌عنوان پشتیبان سایت آماده دریافت گزارشات مردمی و اخذ نقطه نظرات شهروندان و کاربران هستند.