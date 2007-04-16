  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۵۱

در دیدار با عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی؛

نماینده مجلس سوئد از آزادی دو تبعه کشورش تقدیر کرد

نائب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سوئد در دیدار با الهام امین زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی و تقدیر از اقدام انسان دوستانه مقامات جمهوری اسلامی ایران در آزاد ساختن دو تبعه سوئدی از زندان، از تلاش های مجلس شورای اسلامی در این روند تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوربان آهلین نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سوئد که برای انجام یک دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در تهران به سر می برد بعد از ظهر امروز در این دیدار همچنین علاقه مندی و آمادگی پارلمان کشور متبوعش را نسبت به گسترش ارتباطات و برقراری تعاملاتی سازنده با مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این دیدار امین زاده نیز آزادی دو تبعه سوئدی را حاکی از حسن نیت و احترامی بشر دوستانه از سوی جمهوری اسلامی ایران توصیف و تمایل مجلس شورای اسلامی را برای توسعه مناسبات پارلمانی با سوئد اعلام کرد.

کد مطلب 471340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها