نماینده مجلس سوئد از آزادی دو تبعه کشورش تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اوربان آهلین نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سوئد که برای انجام یک دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در تهران به سر می برد بعد از ظهر امروز در این دیدار همچنین علاقه مندی و آمادگی پارلمان کشور متبوعش را نسبت به گسترش ارتباطات و برقراری تعاملاتی سازنده با مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این دیدار امین زاده نیز آزادی دو تبعه سوئدی را حاکی از حسن نیت و احترامی بشر دوستانه از سوی جمهوری اسلامی ایران توصیف و تمایل مجلس شورای اسلامی را برای توسعه مناسبات پارلمانی با سوئد اعلام کرد.