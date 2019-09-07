۸۰ درصد تیم فوتبال شهرداری همدان را بازیکنان بومی تشکیل داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی گل محمدی ظهر شنبه در نشست اعضای کادر فنی تیم فوتبال شهرداری همدان با سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت: تیم فوتبال شهرداری همدان تقریباً بسته شده و بیش از ۸۰ درصد شاکله اصلی تیم فوتبال شهرداری همدان بازیکنان بومی استان هستند و تنها ۶ بازیکن از ۳۰ بازیکن از خارج استان جذب شده‌اند.

گل‌محمدی افزود: میانگین سنی بازیکنان تیم از ۳۲ سال در سال گذشته به ۲۴ سال کاهش پیدا کرده و تیم بسیار جوان و پرانگیزه‌ای را راهی مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور می‌کنیم.

وی با بیان اینکه به آینده تیم فوتبال شهرداری همدان در سال جاری بسیار امیدوار هستم، گفت: تنها دغدغه موجود مسائل پشتیبانی تیم است و همیشه گفته‌ام که در فوتبال ۷۰ درصد اتفاقات قبل از بازی صورت می‌گیرد و باید حمایت‌ها به نحو خوب صورت بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: اگر حمایت‌ها به خوبی صورت بگیرد نتایج بسیار خوبی در لیگ دسته دوم فوتبال کشور کسب می‌کنیم و شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان نوید روزهای خوبی را می‌دهد.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیز با بیان اینکه تیم فوتبال شهرداری متعلق به همه مردم همدان است، اظهار داشت: نوجوانان و جوانان این شهر که در رشته فوتبال فعالیت می‌کنند و استعدادهای فوتبال محلات به امید آنکه روزی در این تیم به عنوان بازیکن حضور داشته باشند به تیم فوتبال شهرداری نگاه می‌کنند.

روح الله وجدی افزود: در این فصل سیاست بر این است تا جایی که ظرفیت فوتبال استان همدان به شهرداری اجازه می‌دهد از پتانسیل بومی در این تیم استفاده کنیم.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با بیان اینکه اتحاد و همدلی خوبی در تیم فوتبال شهرداری وجود دارد، گفت: جو حاکم بر تیم فوتبال شهرداری همدان تا به امروز بدون حاشیه و با آرامش خوبی همراه بوده که ادامه همین روند را در طول فصل انتظار داریم چراکه نتیجه‌گیری در فضای بدون حاشیه بسیار بهتر اتفاق خواهد افتاد.

وجدی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات تیم نیز تا جایی که ممکن است تلاش می‌کنیم و سعی داریم تیم فوتبال شهرداری همدان دغدغه مشکلات مالی را در طول فصل نداشته باشد و تمام انرژی خود را در این مسیر خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت هواداران در بخش فرهنگی استفاده شود، بیان کرد: در بحث فرهنگ‌سازی در ورزشگاه باید از ظرفیت هواداران به خوبی استفاده کنیم و فضا را در ورزشگاه‌ها سالم‌سازی کرده تا کمترین حاشیه را داشته باشیم.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: همچنین برای بازیکنان تیم نیز باید فعالیت‌های فرهنگی از جمله حضور در گلزار شهدا پیش از مسابقات خانگی و سایر برنامه‌ها را داشته باشیم.

وجدی با اشاره به حمایت قاطع از تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: سعی داریم به نحو مطلوبی از تیم فوتبال شهرداری در طول فصل حمایت کنیم و انتظار داریم با کمک کارخانه‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران با کمترین مشکلات در مسابقات حضور داشته باشیم.