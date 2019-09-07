یک جوان ۲۲ ساله در چهارمحال و بختیاری غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ابراهیمی گفت: یک جوان ۲۲ ساله در رودخانه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری غرق شد.
وی اظهار داشت: این جوان روز گذشته در شهرستان اردل در رودخانه بهشت آباد غرق شده است و هنوز جسد وی پیدا نشده است.
شهرکرد- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: یک جوان ۲۲ ساله در رودخانه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری غرق شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ابراهیمی گفت: یک جوان ۲۲ ساله در رودخانه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری غرق شد.
وی اظهار داشت: این جوان روز گذشته در شهرستان اردل در رودخانه بهشت آباد غرق شده است و هنوز جسد وی پیدا نشده است.
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