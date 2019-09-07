  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۳۹

مدیر روابط عمومی فوریت‌های پزشکی چهارمحال‌ و بختیاری:

یک جوان ۲۲ ساله در چهارمحال و بختیاری غرق شد

یک جوان ۲۲ ساله در چهارمحال و بختیاری غرق شد

شهرکرد- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: یک جوان ۲۲ ساله در رودخانه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری غرق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ابراهیمی گفت: یک جوان ۲۲ ساله در رودخانه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری غرق شد.

وی اظهار داشت: این جوان روز گذشته در شهرستان اردل در رودخانه بهشت آباد غرق شده است و هنوز جسد وی پیدا نشده است.

کد مطلب 4713401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها