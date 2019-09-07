مدیر روابط عمومی فوریت‌های پزشکی چهارمحال‌ و بختیاری: یک جوان ۲۲ ساله در چهارمحال و بختیاری غرق شد

شهرکرد- مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: یک جوان ۲۲ ساله در رودخانه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری غرق شد.