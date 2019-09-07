شش مدال طلا و برنز در انتظار نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ جهانی کاراته در توکیو ژاپن به پایان رسید و تیم اعزامی کشورمان با حضور سه نماینده در دیدارهای پایانی و سه کاراته کا در دیدارهای رده بندی، شانس کسب ۶ مدال را در روز پایانی خواهد داشت.

در وزن ۵۰- کیلوگرم سارا بهمنیار برای کسب مدال طلا روز یکشنبه رودرروی «الکساندر رچیا» از فرانسه قرار خواهد گرفت. دروزن ۸۴- کیلوگرم ذبیح الله پورشیب در مبارزه پایانی به دیدار «آراگا» از ژاپن خواهد رفت و در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز صالح اباذری در مبارزه نهایی به دیدار «جاناتان هورنه» از آلمان می‌رود.

در وزن ۶۰- کیلوگرم مجید حسن نیا در دیدار رده بندی و برای کسب مدال برنز با «الخاندرو اورتیز» از اسپانیا مبارزه خواهد کرد. بهمن عسگری هم برای کسب مدال برنز وزن ۷۵- کیلوگرم به مصاف «نو بیتس» از آلمان خواهد رفت.

در این رقابتها فاطمه صادقی، طراوت خاکسار، شیما آل سعدی، رزیتا علیپور، حمیده عباسعلی، ابوالفضل شهرجردی، امیرمهدیزاده، امیررضا میرزایی، سیدعلی کریمی، مهدی قراری زاده، علی اصغر آسیابری و مهدی خدابخشی هم حضور داشتند که توفیقی در کسب مدال نداشته و از دور مسابقات خارج شدند.

پنجمین مرحله لیگ جهانی کاراته از روز جمعه با حضور ۶۴۹ کاراته کا از ۷۹ کشور به میزبانی ژاپن در سالن «نیپون بودوکان» شهر توکیو آغاز شده و فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال به پایان می‌رسد.