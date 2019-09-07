به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بالش زر افزود: در این عملیات، مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده سارقان را با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه خودروی وانت نیسان شناسایی کرده و حین عبور از محور یاسوج به اصفهان به آنها دستور توقف دادند.

بالش زر با بیان اینکه رانندگان با بی توجهی به دستورات پلیس به مسیر خود ادامه دادند، عنوان داشت: نهایتاً پس از طی مسافتی خودروها نیز توقیف شدند.

وی بیان کرد: در بررسی مأموران مشخص شد خودروی پژو اسکورت کننده و خودروی وانت نیسان حامل احشام سرقتی بوده که مأموران در بازرسی از خودروی سایپا ۱۵ رأس گوسفند سرقتی را کشف و ضبط کردند.

بالش زر افزود: ۳ نفر در این راستا دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.