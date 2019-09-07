معرفی بازیگران خردسال «مری پاپینز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش موزیکال «مری پاپینز»، محمد شاکری بازیگر خردسال نمایش های «الیورتوییست» و «بینوایان» به نمایش «مری پاپینز» پیوست. او قرار است نقش یکی از فرزندان خانواده بنکس به نام مایکل را در این نمایش موزیکال، عهده دار شود.

محمد شاکری که سابقه بازی در نمایش «الیورتوییست» و «بینوایان» را در کارنامه حرفه ای خود ثبت کرده به عنوان پسر خانواده «بنکس»، خالق ماجراهای عجیب و اسرارآمیز نمایش «مری پاپینز» می شود.

این موزیکال که قرار است با حضور گروهی از هنرمندان شناخته شده، آبان ماه امسال در تالار وحدت اجرا شود، سومین اثری است که محمد شاکری در ژانر موزیکال تجربه می کند. او بازیگری را در کودکی آغاز کرد و در نمایش موزیکال «الیورتوییست» نقش داجر ناقلا و در نمایش « بینوایان» نقش گاوروش را برعهده داشت.

محمد شاکری بازی در چند فیلم سینمایی همچون «آستیگمات» و «پاستوریونی» را در کارنامه دارد که برای بازی در «پاستوریونی» جایزه دوم بازیگری را از سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان کسب کرد.

عسل شاکری هنرمند خردسال دیگری است که نقش جین فرزند خانواده بنکس را در نمایش «مری پاپینز» ایفا می کند. عسل شاکری بازیگری را از سن ۶ سالگی آغاز کرده است. دختر کوچک خانواده بنکس در نمایش موزیکال «مری پاپینز» تاکنون همراه با کارگردانان مختلفی به انجام کار هنری پرداخته است. بینندگان شبکه «پویا» او را به عنوان مجری- بازیگر یکی از برنامه های این شبکه می شناسند.

عسل شاکری تا امروز در سی فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته است. در میان فعالیت های هنری او نام نمایش هایی همچون «چتر سفید» (در هر دو اجرا) و فیلم هایی همچون «توارد» و «بهتر از نیل آرمسترانگ» مشاهده می شود. برخی از فیلم هایی که با حضور دختر کوچک خانواده بنکس ساخته شده موفق به کسب جوایز جهانی شده اند.

این نمایش اقتباسی آزاد از مجموعه داستان‌های «مری پاپینز» نوشته پاملا تراورس و با ترجمه احمد کولیوندی و همچنین ترانه سرایی و دراماتورژی محمدرضا کوهستانی است؛ داستانی که نیم‌قرن پیش دستمایه ساخت فیلم موزیکال «مری پاپینز» یکی از مشهورترین فیلم‌های موزیکال تاریخ سینما شد که داستان دیدار پرستار کودکان مری پاپینز با خانواده آقای بنکس را روایت می‌کند؛ حضور مری پاپینز در خانه آقای بنکس، سرآغاز اتفاقات اسرارآمیزی می‌شود و همه چیز را دستخوش تغییر می‌سازد.

موزیکال «مری پاپینز» آبان ماه سال جاری به کارگردانی احمد سلیمانی در تالار وحدت به صحنه می رود.