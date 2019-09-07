آیین معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم ابوالفضل ایرانی خواه رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به فعالیت ۶ ساله خود گفت: مسئولیت یک امانت بزرگ الهی به شمار می‌رود که ما نیز بر این امر اعتقاد داشته و بر این اساس پا به عرصه فعالیت گذاشتیم.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان داشت: مسئولیت در قم و فعالیت در شهر کریمه اهل بیت (ع) افتخار بزرگی است و به دور از مسائل حاشیه‌ای، از افراد توانمند برای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم، با برنامه وارد میدان شده تا عقب‌ماندگی‌ها در عرصه سلامت در قم جبران شود.

وی گفت: ۵ هزار نفر در حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قم دخیل هستند و با همکاری همگان در راستای بهبود خدمات رسانی به استان تلاش شد و در راستای اصلاح زیرساخت‌های معیوب بهداشت و درمان استان به عنوان یک اولویت فعالیت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

ایرانی خواه گفت: توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی و ارتقای سطح بهداشتی و همچنین ایجاد عدالت در حوزه بهداشت و درمان مورد تاکید قرار گرفت و از سوی دیگر ارائه خدمات به دورترین نقاط استان به عنوان اولویت بود.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: این طرح بارقه امیدی برای تحول در زیرساخت‌های بهداشت و درمان، ایجاد کرد.

وی گفت: در ابتدای اجرای طرح تحول نظام سلامت، ۸۰۰ تخت دولتی در استان وجود داشت که اغلب آنها معیوب بود و با برنامه ریزی صورت گرفته از فرصت طرح تحول استفاده و در راستای بهبود این وضعیت عملی شد.

وی با اشاره به اتمام عملیات اجرایی دو بیمارستان فرقانی و شهدا گفت: در این زمینه برنامه ریزی ها انجام و با وجود مشکلات، هر دو بیمارستان به بهره برداری رسید و کلنگ احداث بیمارستان هزار تختخوابی نیز به زمین زده شد.

ایرانی خواه با قدردانی از تلاش‌های خیرین حوزه سلامت گفت: در این زمینه نیز از ظرفیت آنها استفاده و با حمایت خیرین استان، بیمارستان امیرالمومنین (ع) در مجموعه بیمارستانی شهید بهشتی به زودی تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به دایر شدن دانشکده سلامت و دین گفت: این موضوع از جمله مأموریت‌های مهم استان بود که در سال‌های اخیر رشته‌های تخصصی متناسب با ظرفیت‌های این استان در دانشگاه توسعه یافته است.

وی ضمن تبریک به دکتر قدیر به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: دکتر قدیر از چهره‌های ارزشمند و حاذق استان است که با همت و تلاشی که دارند کارهای زمین‌مانده در حوزه بهداشت و درمان را ساماندهی خواهند کرد.

حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه سلامت

محمدرضا قدیر نیز در آئین معارفه خود به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: یکی از موضوعات مهم توجه و حمایت از بخش خصوصی است که در دستور کار داشته و تلاش می‌کنیم تا با تمام توان در این زمینه گام برداریم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: باید از سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی حمایت کرد و از مانع‌تراشی در این مسیر به‌طور جد اجتناب شود.

وی با تأکید بر گسترش روحیه نشاط و شادابی گفت: مهمترین معضل نظام سلامت بی‌انگیزگی نیروهای انسانی است و می‌کوشیم تا در این راستا گام برداشته و بی انگیزگی در دوره جدید از بین برود.

قدیر ارتقای کیفیت آموزش، رسیدگی به امور رفاهی، ساماندهی بهینه منابع و جذب منابع جدید، افزایش بهره‌وری بیمارستان‌ها، بهینه‌سازی اورژانس و… را از جمله اولویت‌ها در برنامه‌های کاری عنوان کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد: با تمامی مسائل حوزه بهداشت و درمان آگاهی کامل دارم و سعی خواهیم کرد با همکاری همگان در راستای رفع مشکلات بکوشیم.

وی به طلب دانشگاه علوم پزشکی قم از سازمان‌های بیمه گر اشاره کرد و گفت: ۱۸۰ میلیارد تومان دانشگاه علوم پزشکی قم از این سازمان‌ها طلب دارد که امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته این مطالبات پرداخت شود.

در پایان این مراسم از خدمات ایرانی خواه تجلیل و قدیر به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم معرفی شد.