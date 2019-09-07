ارائه بیش از ۶۶۰ هزار خدمات درمانی به حجاج در حج ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حلی ساز رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر صبح امروز در نشست ارائه گزارش ها و خدمات هلال احمر در حج و اربعین ۹۸ گفت: ترکیب سنی زائران ما امسال ۴۰ درصد بالای ۶۰ سال بودند و حدود ۲۵ هزار زائر حدود بیش از ۷۰ سال سن داشتند. به علاوه حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از زائران ما مستعد ابتلا به بیماری بودند. گرمای هوا نیز یکی دیگر از مشکلات ما بود اما به طور کلی حج خوبی را سپری کردیم و اکثر آسیب های سال گذشته را نداشتیم.



وی افزود: امسال به غیر از یک مورد در عرفات، در ایام تشریق فوتی نداشتیم و تمام تلاش خود را کردیم تا تعداد فوتی ها را نسبت به سال گذشته کاهش دهیم. به علاوه ۴ مورد احیای قلبی میان زوار داشتیم.



حلی ساز تصریح کرد: تمام برنامه ریزی ها برای درمانگاه ها، مطب و مجتمع های درمانی مکه و مدینه با رضایت مندی حجاج عملکرد خود را انجام دادند. قطعاً در هر سفری نارضایتی هایی نیز وجود دارد اما خوشبختانه امسال حجاج رضایت بسیار بیشتری نسبت به سال های گذشته داشتند.



حلی ساز عنوان کرد: در مکه حدود ۲۸۵ تیم امدادی با کمک حجاج با سابقه تشکیل و کلاس های امدادی برگزار کردیم. در این سفر بیمارستان های سعودی به خوبی با ما همکاری داشتند و ما حتی عمل جراحی قلب و چندین عمل جراحی شکستگی را در بیمارستان‌های سعودی انجام دادیم. حتی یکی از بیماران ما در عرفات توسط بالگرد به بیمارستان منتقل شد. داروهای ما به دلیل برخی مشکلات سیاسی به مدت دو روز در جده ماند و سپس موفق به گرفتن آنها شدیم.



رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت ابراز داشت: بر اساس بازدید های میدانی و گزارشات، هیچ کمبود دارویی نداشتیم و خوشبختانه دو روز پیش حدود یک کامیون و برابر با ۱۰ درصد داروهای باقی مانده ما از عربستان به کشور بازگردانده شد. تمامی این داروهای نیز ساخت کشور بوده است. به طور کلی بیش از ۶۶۰ هزار خدمات درمانی به حجاج کشور ارائه شد.



حلی ساز بیان کرد: امسال سامانه ای با عنوان «دیده بان هلال» طراحی شد که بر اساس آن پزشکان به صورت آنلاین قادر به اعزام آمبولانس، شناسایی بیماران و اعزام نزدیک ترین پزشک به بیماران بودند و ۴ بیمار نیز توسط این سامانه و اعزام فوری پزشک از خطر نجات یافتند.



استقرار ۲ هزار نیروی هلال احمر در اربعین ۹۸

وی درخصوص اربعین گفت: در طول سال ما در عراق حضور داریم اما در مراسم های خاص همچون اربعین برنامه ها متفاوت می شود. در اربعین یک تیم حدود ۲ هزار نفری در کاظمین، نجف، سامرا و کربلا مستقر می شوند و حدود ۲۰ روز این عملیات طول می کشد. کار ما به دلیل برخی محدودیت های کشور عراق بسیار دشوار تر است. برنامه ریزی برای اربعین نیز از ماه های گذشته آغاز شده شده است.



حلی ساز خاطرنشان کرد: ابتدای ماه صفر نیز داروهای ما به عراق فرستاده خواهند شد.

ویژگی امسال افزایش تعداد زوار است و امیدواریم بتوانیم خدمات مطلوبی را ارائه دهیم. پیش بینی ما این است که امسال بیش از ۳ میلیون زائر اربعین خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: ما باید در اربعین بر روی موضوع انتقال بیماران به ویژه انتقال به مراکز درمانی ایرانی تمرکز کنیم.