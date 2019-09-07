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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۲۶

امسال؛

۵۰۰۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد استان بوشهر ایجاد می‌شود

۵۰۰۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد استان بوشهر ایجاد می‌شود

بوشهر - مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: امسال پنج هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد استان بوشهر ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح شنبه در نشست با مدیران بانک‌های استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه اشتغال ویژه مددجویان استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و برنامه‌های متنوعی در این زمینه داریم.

وی با اشاره به جذب ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی برای مددجویان کمیته امداد استان بوشهر اضافه کرد: این میزان اعتبار منجر به اشتغال برای ۶۹۱ نفر از مددجویان استان بوشهر شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: امسال نیز از محل سهمیه بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۲۷۸ میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال مددجویان در نظر گرفته شده است.

لطفی یادآور شد: در حالی که متوسط تسهیلات اشتغال‌زایی در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون ریال بوده این میزان در سال جاری به ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این اعتبارات برای ایجاد هزار و ۱۱۰ شغل در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: طی ۱۲۰ روز آینده این اعتبارات با یک برنامه ریزی وسیع و جامع جذب و صرفاً برای ایجاد اشتغال هزینه شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر افزود: از محل بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه در سال جاری ۹۸۰ میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان کمیته امداد استان بوشهر تخصیص یافته که از این محل پنج هزار شغل ایجاد می‌شود.

کد مطلب 4713421

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