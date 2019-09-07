به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پوستی پیش از ظهر شنبه در همایش «هر عزادار، یک پاکبان محرم» که در سالن همایش مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل برگزار شد، عنوان کرد: برای اثرپذیری هر چه بیشتر برنامه‌های فرهنگی نیازمند برخورداری از شعارهای کاربردی و عملیاتی به روز و جدید هستیم.

به گفته وی باید از ایده‌های جدید و نگرش‌های نوینی که باعث خروج از اجرای برنامه‌های کلیشه‌ای شده استقبال کرد و در این راستا دستگاه‌های مرتبط می‌بایست با افزایش تعامل و همفکری مناسب دست به دست هم دهند.

رئیس شورای شهر اردبیل ادامه داد: طرح «پاکبانان محرم» از جمله برنامه‌های فرهنگی تأثیرگذاری بوده که در چهار سال اخیر در شهرستان اردبیل اجرایی شده و با نتایج ارزشمند آموزشی نیز همراه گشته است.

پوستی ادامه داد: طرح «پاکبانان محرم» باید در هربار اجرا نسبت به سالیان گذشته پربارتر برگزار شده و با شناسایی نقاط ضعف اجرای برنامه‌های گذشته ارتقای عملکرد را نیز هدف گذاری کند.

وی با بیان اینکه اضافه شدن ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا در اجرای طرح پاکبانان محرم از جمله دیدگاه‌های نوینی بوده تا در هر بار اجرای چنین طرح‌هایی پیام‌های جدید را به مردم انتقال داد.

فرهنگ سازی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست

فرماندار اردبیل نیز در همایش «هر عزادار، یک پاکبان محرم»، تغییر فرهنگ را موضوع مردمی دانسته و افزود: مشارکت مردم برای پایه ریزی طرح‌های نوین آموزشی فرهنگی لازم بوده تا بازدهی برنامه‌ها بیش از پیش افزایش داد.

زنجانی عزاداری دینی ماه محرم را سرمایه بزرگ اجتماعی، دینی و فرهنگی دانست و یادآور شد: مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی که با اجرای برنامه‌ها و آئین‌های سنتی خاصی نیز همراه می‌شود زبانزد عام و خاص بوده و اضافه شدن برنامه‌های فرهنگی همچون طرح پاکبانان محرم به چنین آئین‌هایی در ترویج فرهنگ حسنه توجه به محیط زیست مثمر ثمر خواهد بود.

به گفته وی پاکبانان محرم تنها به دنبال این نیستند که در نقش مأموران شهرداری، پاکسازی شهر از زباله را عهده‌دار شوند، بلکه در پی تغییر رفتار و دیدگاه جامعه بوده تا بتوان نگرش عموم مردم را نسبت به برخورد با محیط پیرامونی و محل زندگی تغییر داد.